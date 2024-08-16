Диетолог назвала продукты, которые нужно есть на ужин, чтобы быстрее похудеть

Время приема пищи

По словам эксперта, ужин является очень необходимым приёмом пищи при похудении.

Ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Однако важно именно правильно сложить тарелку.

Диетолог отметила, что они должны быть полноценными и включать в себя главные макронутриенты.

Для того, чтобы ужин еще имел лечебные свойства, старайтесь, чтобы овощи быть преимущественно в термической обработке.

Структура тарелки

Общая порция должна составлять 300–350 г, а овощи должны составлять 2/3 вашей тарелки. Все остальное - это белок, который не перегружает процесс пищеварения.

К белку относится рыба, яйца, морепродукты или растительный белок - это хумус, чечевица и грибы.

Ужин при правильной организации поможет вам сделать похудение очень удобным.

Полезные жиры также обязательно должны быть. Они находятся в оливковом масле, авокадо, оливках, семенах льна, кунжута, сливочном масле. Можно даже небольшой кусочек сала.

Такие жиры способствуют сытости, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, и что интересно, вообще не влияют на инсулин.

Самое важное, что можно сделать для достижения здорового веса - это не пытаться за ужином съесть всю свою суточную норму еды.

Что пить перед сном, чтобы похудеть

Помогут убрать лишние калории такие напитки: