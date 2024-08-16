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Диетолог назвала продукты, которые нужно есть на ужин, чтобы быстрее похудеть

Пятница 16 августа 2024 12:23
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Диетолог назвала продукты, которые нужно есть на ужин, чтобы быстрее похудеть Что есть на ужин, чтобы похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Важным фактором при похудении является именно правильный ужин. Поэтому о ней нужно позаботиться, если вы хотите избавиться от лишних килограммов и в целом чувствовать себя здоровее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Время приема пищи

По словам эксперта, ужин является очень необходимым приёмом пищи при похудении.

Ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Однако важно именно правильно сложить тарелку.

Диетолог отметила, что они должны быть полноценными и включать в себя главные макронутриенты.

Для того, чтобы ужин еще имел лечебные свойства, старайтесь, чтобы овощи быть преимущественно в термической обработке.

Структура тарелки

Общая порция должна составлять 300–350 г, а овощи должны составлять 2/3 вашей тарелки. Все остальное - это белок, который не перегружает процесс пищеварения.

К белку относится рыба, яйца, морепродукты или растительный белок - это хумус, чечевица и грибы.

Ужин при правильной организации поможет вам сделать похудение очень удобным.

Полезные жиры также обязательно должны быть. Они находятся в оливковом масле, авокадо, оливках, семенах льна, кунжута, сливочном масле. Можно даже небольшой кусочек сала.

Такие жиры способствуют сытости, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, и что интересно, вообще не влияют на инсулин.

Самое важное, что можно сделать для достижения здорового веса - это не пытаться за ужином съесть всю свою суточную норму еды.

Что пить перед сном, чтобы похудеть

Помогут убрать лишние калории такие напитки:

  • ананасовый сок
  • грейпфрутовый сок
  • зеленый чай
  • ромашковый чай
  • имбирный чай
  • кефир
  • виноградный сок

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К тому же читайте об хитростях за столом, которые позволят быстро сбросить лишний вес.

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