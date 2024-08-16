Диетолог назвала продукты, которые нужно есть на ужин, чтобы быстрее похудеть
Важным фактором при похудении является именно правильный ужин. Поэтому о ней нужно позаботиться, если вы хотите избавиться от лишних килограммов и в целом чувствовать себя здоровее.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Время приема пищи
По словам эксперта, ужин является очень необходимым приёмом пищи при похудении.
Ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Однако важно именно правильно сложить тарелку.
Диетолог отметила, что они должны быть полноценными и включать в себя главные макронутриенты.
Для того, чтобы ужин еще имел лечебные свойства, старайтесь, чтобы овощи быть преимущественно в термической обработке.
Структура тарелки
Общая порция должна составлять 300–350 г, а овощи должны составлять 2/3 вашей тарелки. Все остальное - это белок, который не перегружает процесс пищеварения.
К белку относится рыба, яйца, морепродукты или растительный белок - это хумус, чечевица и грибы.
Ужин при правильной организации поможет вам сделать похудение очень удобным.
Полезные жиры также обязательно должны быть. Они находятся в оливковом масле, авокадо, оливках, семенах льна, кунжута, сливочном масле. Можно даже небольшой кусочек сала.
Такие жиры способствуют сытости, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, и что интересно, вообще не влияют на инсулин.
Самое важное, что можно сделать для достижения здорового веса - это не пытаться за ужином съесть всю свою суточную норму еды.
Что пить перед сном, чтобы похудеть
Помогут убрать лишние калории такие напитки:
- ананасовый сок
- грейпфрутовый сок
- зеленый чай
- ромашковый чай
- имбирный чай
- кефир
- виноградный сок
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