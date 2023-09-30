Диетолог назвала продукты, которые нужно есть сейчас, чтобы избежать болезней зимой

Закончились беззаботные летние каникулы и отпускные сезоны. С наступлением осени начинается и сезон простуд и разгула инфекций. Именно поэтому в этот период важно подбирать продукты, которые помогут укрепить иммунитет и не болеть зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача-диетолога Ольгу Маллиани.
По словам диетолога, на вероятность того, заболеете ли вы или нет, влияют многие факторы. Это, прежде всего, здоровая иммунная система. Хронический стресс, неправильное питание, недостаток сна и другие факторы могут ослаблять иммунную систему, делая человека более восприимчивым к инфекциям.
Также дети и пожилые люди более уязвимы к простудным заболеваниям, ведь их иммунная система может быть не столь прочной. Кроме того, младенцы и дети помладше часто впервые сталкиваются с новыми для них вирусами. Это возникает из-за того, что их иммунная система не выработала определенный уровень иммунитета.
Ольга Маллиани рассказала, что чаще всего простудными заболеваниями люди болеют в осенне-зимний период. В это время люди больше времени проводят в закрытых помещениях.
Тогда как сухой воздух может сделать носовые ходы более восприимчивыми к вирусным инфекциям. К тому же, в этот период люди много времени проводят в помещениях в контакте с другими.
Поэтому это может повысить риск распространения вирусных инфекций, таких как грипп и простуда. Кроме того, недостаток витамина Д также может ослабить иммунную систему.
Врач-диетолог отметила, что для того, чтобы поддержать иммунную систему в осенний период, необходимо вести здоровый образ жизни. Следует сбалансировано питаться, заниматься спортом, избегать стресса, не забывать о полноценном сне и соблюдении правил гигиены. Например, регулярно мыть руки.
Также для защиты от сезонных вирусов гриппа следует привиться от гриппа.
"Нам на помощь приходит сама природа, дари которой в достатке вы можете найти на прилавках супермаркетов и базаров", - добавила эксперт.
Необходимо включить в свой рацион определенные полезные продукты, и "ваша иммунная система будет вам благодарна". Среди них:
Ольга Маллиани добавила, что не стоит забывать о сбалансированном питании, соблюдении питьевого режима и полноценном отдыхе. Поэтому не забывайте поддерживать иммунную систему, ведь тогда организм будет в "прекрасной форме в осенний и последующие периоды".
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