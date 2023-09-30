Диетолог назвала продукты, которые нужно есть сейчас, чтобы избежать болезней зимой

Что приводит к болезням

По словам диетолога, на вероятность того, заболеете ли вы или нет, влияют многие факторы. Это, прежде всего, здоровая иммунная система. Хронический стресс, неправильное питание, недостаток сна и другие факторы могут ослаблять иммунную систему, делая человека более восприимчивым к инфекциям.

Также дети и пожилые люди более уязвимы к простудным заболеваниям, ведь их иммунная система может быть не столь прочной. Кроме того, младенцы и дети помладше часто впервые сталкиваются с новыми для них вирусами. Это возникает из-за того, что их иммунная система не выработала определенный уровень иммунитета.

Когда люди чаще болеют

Ольга Маллиани рассказала, что чаще всего простудными заболеваниями люди болеют в осенне-зимний период. В это время люди больше времени проводят в закрытых помещениях.

Тогда как сухой воздух может сделать носовые ходы более восприимчивыми к вирусным инфекциям. К тому же, в этот период люди много времени проводят в помещениях в контакте с другими.

Поэтому это может повысить риск распространения вирусных инфекций, таких как грипп и простуда. Кроме того, недостаток витамина Д также может ослабить иммунную систему.

Как укрепить иммунитет

Врач-диетолог отметила, что для того, чтобы поддержать иммунную систему в осенний период, необходимо вести здоровый образ жизни. Следует сбалансировано питаться, заниматься спортом, избегать стресса, не забывать о полноценном сне и соблюдении правил гигиены. Например, регулярно мыть руки.

Также для защиты от сезонных вирусов гриппа следует привиться от гриппа.

"Нам на помощь приходит сама природа, дари которой в достатке вы можете найти на прилавках супермаркетов и базаров", - добавила эксперт.

Необходимо включить в свой рацион определенные полезные продукты, и "ваша иммунная система будет вам благодарна". Среди них:

апельсины, грейпфруты и лимоны богаты витамином С, который способствует укреплению иммунной системы

ягоды - черника, клубника и ежевика богаты антиоксидантами и витаминами, поддерживающими общее состояние здоровья

зелень - шпинат, капуста и мангольд содержат такие необходимые питательные вещества, как витамин К и фолат

тыква - этот популярный осенний продукт содержит большое количество витамина А и клетчатки, что способствует укреплению иммунитета и улучшению пищеварения

сладкий картофель - источник витамина А и помогает поддерживать здоровье кожи и слизистых оболочек

чеснок - содержит алицин, который обладает иммуноукрепляющими свойствами и является природным антибактериальным средством

имбирь - содержит противовоспалительное и антиоксидантное действие и может помочь "успокоить" больное горло или расстройство желудка

куркума - содержит противовоспалительные свойства, ее можно добавлять в супы, карри или теплые напитки

орехи и семена - миндаль, грецкие орехи и семена подсолнечника содержат полезные жиры и питательные вещества, поддерживающие иммунное здоровье

йогурт - продукт, богатый пробиотиками, помогает поддерживать здоровье кишечника, что связано с сильной иммунной системой

чай - зеленый и травяные чаи, такие как ромашка, содержат антиоксиданты и увлажняют организм

грибы - сорта маитаке содержат бета-глюканы, которые могут повышать иммунную функцию

Ольга Маллиани добавила, что не стоит забывать о сбалансированном питании, соблюдении питьевого режима и полноценном отдыхе. Поэтому не забывайте поддерживать иммунную систему, ведь тогда организм будет в "прекрасной форме в осенний и последующие периоды".