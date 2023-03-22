Диетолог назвала продукты, которые "осчастливят" организм: примеры рациона

Почему еда отвечает за счастье?

Именно в кишечнике производится примерно 95% общего серотонина, "гормона счастья", а это означает, что состояние здоровья кишечника больше, чем вы думали, отвечает за ваше настроение.

Когда мы едим пищу, которая кормит "нужные" бактерий, то в мозгу производятся не только серотонин, но и дофамин - это два ключевых игрока в нашем ощущении счастья.

Какие продукты нужно есть для счастья?

Наполняйте тарелки зеленой клетчаткой – листовой зеленью. Не можете жевать в салатах, делайте зеленые смузи.

Если едите что-нибудь сладкое, сочетайте с растительной пищей. То есть перед тем, как съесть пирожное с кремом, нажмите на овощи и зелень.

Ибо пища, в которой мало клетчатки, а много сахара способствует росту дрожжей, дисбиоза и состояния повышенной проницаемости кишечной стенки, когда создаются условия для синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (его еще называют СДВГ), хронической усталости, тревоги и депрессии.

Создайте благоприятные условия для жизни бактерий Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Escherichia coli и Klevsiella – они помогают производить серотонин. А еще они уменьшают вздутие, улучшают работу митохондрий. Для этого ешьте продукты, богатые фруктоолигосахаридами, арабиногалактаном, B-глюканом:

топинамбур (можно в порошке)

злаки (гречка, перловка),

томаты (можно тушить), лук порей и шалот,

бананы полузеленые,

корень лопуха и корень лопуха корень цикория (можно сушеный или в "кофейном" напитке;

редис, морковь (сырая терта), груши, настой ромашки, грибы, бобовые и ростки бобовых.

Употребляйте натуральные пробиотики: квашеные овощи, йогурты и старайтесь это делать каждый день.

Ограничьте продукты, содержащие эмульгаторы, особенно карбоксиметилцеллюлозу (Е-469, Е-466: молочные магазинные десерты, спреды, сухое и сгущенное молоко, напитки из какао; таблетки для похудения, слабительные средства – читайте этикетки). Карбоксиметилцеллюлоза может вызвать воспаление кишечника. Эмульгаторы способствуют растворению защитного слоя слизи на поверхности кишечной стенки и повышают доступ разных бактерий к ней.

Когда готовите белковые блюда (из мяса, рыбы, яиц), добавляйте пряные травы и специи (тмин, чеснок, хрен, гвоздика), сок лимона, яблочный уксус, гранатовый сок.

Ягоды, которые "выращивают" микроорганизмы для хорошего настроения: настой шиповника, малина, барбарис (можно готовить напитки), черника, брусника, кизил, клюква, гранат.

Примеры дневного меню

После пробуждения: теплая вода с несколькими каплями сока лимона/яблочного/бальамического уксуса.

Завтрак: тушеные помидоры с яйцом и зеленью; каша гречневая с овсяными отрубями и грибами; чай зеленый с лимоном.

Обед: Суп из чечевицы с томатами. Брускета из отрубного хлеба, побрызганная оливковым маслом и натертая чесноком. Салат из охлажденного картофеля "в мундире", вареной свеклы и квашеной капусты, заправленный маслом. Настой шиповника.

Ужин: вареная белая рыба, тушеная капуста с тмином и черносливом. Ягоды с ложкой йогурта.

Перед сном: небольшой стакан теплого чая из ромашки.

Примеры счастливого меню от Оксаны Скиталинской (фото: facebook.com/O.Skytalinska)