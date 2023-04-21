Диетолог назвала продукты, которые могут вызвать рак: их едят все

Может ли ежа влиять на риск рака

По словам эксперта, многие факторы могут способствовать развитию хронических заболеваний, включая определенные виды онкологических заболеваний. Связь между диетой и риском рака сложна, однако существуют определенные продукты питания, повышающие риск возникновения рака.

Диетолог говорит, что исследования диеты и риска рака еще продолжаются, и исследователям еще нужно много времени, чтобы узнать, почему выбор пищи влияет на риск рака. Однако, определенные результаты уже есть.

Какие продукты вызывают рак

Красное и обработанное мясо

В 2015 году Международное агентство по исследованию рака классифицировало обработанное мясо как канцерогенное, а необработанное красное мясо - как "вероятно" канцерогенное.

В общем, увеличение потребления обработанного мяса примерно до 60 г (г) в день и красного мяса до 150 г в день повышает риск колоректального рака примерно на 20%.

"Соединения, созданные во время процессов приготовления и копчения при высокой температуре, могут повлечь повреждение клеток, что может инициировать развитие раковых клеток. Гемовое железо, содержащееся в красном и обработанном мясе, также может оказать токсическое действие на клетки", - говорится в сообщении.

Ультраобработанные продукты

Такие продукты часто содержат ингредиенты, полученные в результате промышленной обработки, такие как изоляторы белка, гидрогенизированные масла, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, усилители вкуса, искусственные подсластители и загустители.

К таким продуктам относятся сладкие напитки, соленые закуски, газированные и энергетические напитки, сухие завтраки, замороженная пицца и конфеты.

Ультраобработанные продукты богаты насыщенными жирами, добавленными сахаром и солью. Однако они имеют низкое содержание защитных питательных веществ, таких как клетчатка, витамины и минералы.

Диеты с высоким содержанием соли

Диета с высоким содержанием соли может увеличить риск возникновения рака желудка.

По словам диетолога, большое потребление соли может увеличить риск инфекции, вызванной бактерией Helicobacter pylori. А такие инфекции значительно повышают риск рака желудка.