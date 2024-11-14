Диетолог назвала продукты, которые помогут отсрочить менопаузу у женщин

Что такое менопауза и когда возникает











Симптомы предменопаузы и постменопаузы могут быть разрушительными для личной и профессиональной жизни, а изменения, связанные с менопаузой, будут влиять на здоровье женщины с возрастом.

Что есть, чтобы отсрочить менопаузу

По словам диетолога Натальи Самойленко, чтобы отсрочить менопаузу, нужно питаться сбалансированно, следить за тем, чтобы тарелка была нутритивноплотная.

Поэтому ежедневно нужно употреблять углеводы, белки, жиры и определенное количество клетчатки.

"Есть несколько продуктов, которые для вас суперполезны, потому что они содержат много фитоэстрогенов, а также биофлавоноиды", - отметила эксперт.

Речь идет о бобовых, то есть соя, чечевица и фасоль.

Кроме того, важно употреблять цельнозерновые продукты и продукты, богатые антиоксидантами - это зеленые листовые овощи и ягоды.