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Диетолог назвала продукты, которые помогут отсрочить менопаузу у женщин

Как можно отсрочить менопаузу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мезопауза или климакс является естественный процесс в организме женщины. Отсрочить это состояние можно, если включить в рацион полезные продукты.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда наступает климакс у женщин и какие симптомы об этом свидетельствуют.

Что такое менопауза и когда возникает

Симптомы предменопаузы и постменопаузы могут быть разрушительными для личной и профессиональной жизни, а изменения, связанные с менопаузой, будут влиять на здоровье женщины с возрастом.

Что есть, чтобы отсрочить менопаузу

По словам диетолога Натальи Самойленко, чтобы отсрочить менопаузу, нужно питаться сбалансированно, следить за тем, чтобы тарелка была нутритивноплотная.

Поэтому ежедневно нужно употреблять углеводы, белки, жиры и определенное количество клетчатки.

"Есть несколько продуктов, которые для вас суперполезны, потому что они содержат много фитоэстрогенов, а также биофлавоноиды", - отметила эксперт.

Речь идет о бобовых, то есть соя, чечевица и фасоль.

Кроме того, важно употреблять цельнозерновые продукты и продукты, богатые антиоксидантами - это зеленые листовые овощи и ягоды.

 

Ранее мы сообщали, о чем женщины не должны стесняться говорить с врачом.

Также мы писали, приводит ли менопауза к лишнему весу.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт World Health Organization.

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