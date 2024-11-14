Диетолог назвала продукты, которые помогут отсрочить менопаузу у женщин

Мезопауза или климакс является естественный процесс в организме женщины. Отсрочить это состояние можно, если включить в рацион полезные продукты.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда наступает климакс у женщин и какие симптомы об этом свидетельствуют.
Симптомы предменопаузы и постменопаузы могут быть разрушительными для личной и профессиональной жизни, а изменения, связанные с менопаузой, будут влиять на здоровье женщины с возрастом.
По словам диетолога Натальи Самойленко, чтобы отсрочить менопаузу, нужно питаться сбалансированно, следить за тем, чтобы тарелка была нутритивноплотная.
Поэтому ежедневно нужно употреблять углеводы, белки, жиры и определенное количество клетчатки.
"Есть несколько продуктов, которые для вас суперполезны, потому что они содержат много фитоэстрогенов, а также биофлавоноиды", - отметила эксперт.
Речь идет о бобовых, то есть соя, чечевица и фасоль.
Кроме того, важно употреблять цельнозерновые продукты и продукты, богатые антиоксидантами - это зеленые листовые овощи и ягоды.
Ранее мы сообщали, о чем женщины не должны стесняться говорить с врачом.
Также мы писали, приводит ли менопауза к лишнему весу.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт World Health Organization.