Диетолог назвала продукты, которые помогут отсрочить менопаузу у женщин
Мезопауза или климакс является естественный процесс в организме женщины. Отсрочить это состояние можно, если включить в рацион полезные продукты.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда наступает климакс у женщин и какие симптомы об этом свидетельствуют.
Что такое менопауза и когда возникает
Менопауза - это одна точка в континууме жизненных этапов для женщин и знаменующая конец репродуктивного возраста. После менопаузы женщина не может забеременеть, за исключением редких случаев, когда используются специальные методы лечения бесплодия.
Большинство женщин переживают менопаузу в возрасте от 45 до 55 лет как естественную часть биологического старения. Менопауза может быть следствием хирургических или медицинских процедур.
Менопауза вызвана утратой фолликулярной функции яичников и понижением уровня эстрогена в крови.
Предменопауза может занять несколько лет и повлиять на физическое, эмоциональное, психическое и социальное благополучие.
Симптомы, связанные с менопаузой, включают:
- ночная потливость и внезапное чувство жара в лице, шее и груди, что часто сопровождается покраснением кожи
- изменение регулярности и протекания менструального цикла, завершающегося прекращением менструаций
- сухость влагалища, боль во время полового акта и недержание мочи
- трудности со сном/бессонница
- смены настроения, депрессия и тревога
Симптомы предменопаузы и постменопаузы могут быть разрушительными для личной и профессиональной жизни, а изменения, связанные с менопаузой, будут влиять на здоровье женщины с возрастом.
Что есть, чтобы отсрочить менопаузу
По словам диетолога Натальи Самойленко, чтобы отсрочить менопаузу, нужно питаться сбалансированно, следить за тем, чтобы тарелка была нутритивноплотная.
Поэтому ежедневно нужно употреблять углеводы, белки, жиры и определенное количество клетчатки.
"Есть несколько продуктов, которые для вас суперполезны, потому что они содержат много фитоэстрогенов, а также биофлавоноиды", - отметила эксперт.
Речь идет о бобовых, то есть соя, чечевица и фасоль.
Кроме того, важно употреблять цельнозерновые продукты и продукты, богатые антиоксидантами - это зеленые листовые овощи и ягоды.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт World Health Organization.
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