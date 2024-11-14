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Диетолог назвала продукты, которые помогут отсрочить менопаузу у женщин

Четверг 14 ноября 2024 13:30
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Диетолог назвала продукты, которые помогут отсрочить менопаузу у женщин Как можно отсрочить менопаузу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Мезопауза или климакс является естественный процесс в организме женщины. Отсрочить это состояние можно, если включить в рацион полезные продукты.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда наступает климакс у женщин и какие симптомы об этом свидетельствуют.

Что такое менопауза и когда возникает

Менопауза - это одна точка в континууме жизненных этапов для женщин и знаменующая конец репродуктивного возраста. После менопаузы женщина не может забеременеть, за исключением редких случаев, когда используются специальные методы лечения бесплодия.

Большинство женщин переживают менопаузу в возрасте от 45 до 55 лет как естественную часть биологического старения. Менопауза может быть следствием хирургических или медицинских процедур.

Менопауза вызвана утратой фолликулярной функции яичников и понижением уровня эстрогена в крови.

Предменопауза может занять несколько лет и повлиять на физическое, эмоциональное, психическое и социальное благополучие.

Симптомы, связанные с менопаузой, включают:

  • ночная потливость и внезапное чувство жара в лице, шее и груди, что часто сопровождается покраснением кожи
  • изменение регулярности и протекания менструального цикла, завершающегося прекращением менструаций
  • сухость влагалища, боль во время полового акта и недержание мочи
  • трудности со сном/бессонница
  • смены настроения, депрессия и тревога

Симптомы предменопаузы и постменопаузы могут быть разрушительными для личной и профессиональной жизни, а изменения, связанные с менопаузой, будут влиять на здоровье женщины с возрастом.

Что есть, чтобы отсрочить менопаузу

По словам диетолога Натальи Самойленко, чтобы отсрочить менопаузу, нужно питаться сбалансированно, следить за тем, чтобы тарелка была нутритивноплотная.

Поэтому ежедневно нужно употреблять углеводы, белки, жиры и определенное количество клетчатки.

"Есть несколько продуктов, которые для вас суперполезны, потому что они содержат много фитоэстрогенов, а также биофлавоноиды", - отметила эксперт.

Речь идет о бобовых, то есть соя, чечевица и фасоль.

Кроме того, важно употреблять цельнозерновые продукты и продукты, богатые антиоксидантами - это зеленые листовые овощи и ягоды.

Ранее мы сообщали, о чем женщины не должны стесняться говорить с врачом.

Также мы писали, приводит ли менопауза к лишнему весу.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт World Health Organization.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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