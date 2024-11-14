Диетолог назвала продукты, которые помогут отсрочить менопаузу у женщин

Мезопауза или климакс является естественный процесс в организме женщины. Отсрочить это состояние можно, если включить в рацион полезные продукты.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда наступает климакс у женщин и какие симптомы об этом свидетельствуют.

Что такое менопауза и когда возникает

Менопауза - это одна точка в континууме жизненных этапов для женщин и знаменующая конец репродуктивного возраста. После менопаузы женщина не может забеременеть, за исключением редких случаев, когда используются специальные методы лечения бесплодия.

Большинство женщин переживают менопаузу в возрасте от 45 до 55 лет как естественную часть биологического старения. Менопауза может быть следствием хирургических или медицинских процедур.

Менопауза вызвана утратой фолликулярной функции яичников и понижением уровня эстрогена в крови.

Предменопауза может занять несколько лет и повлиять на физическое, эмоциональное, психическое и социальное благополучие.

Симптомы, связанные с менопаузой, включают:

ночная потливость и внезапное чувство жара в лице, шее и груди, что часто сопровождается покраснением кожи

изменение регулярности и протекания менструального цикла, завершающегося прекращением менструаций

сухость влагалища, боль во время полового акта и недержание мочи

трудности со сном/бессонница

смены настроения, депрессия и тревога

Симптомы предменопаузы и постменопаузы могут быть разрушительными для личной и профессиональной жизни, а изменения, связанные с менопаузой, будут влиять на здоровье женщины с возрастом.

Что есть, чтобы отсрочить менопаузу

По словам диетолога Натальи Самойленко, чтобы отсрочить менопаузу, нужно питаться сбалансированно, следить за тем, чтобы тарелка была нутритивноплотная.

Поэтому ежедневно нужно употреблять углеводы, белки, жиры и определенное количество клетчатки.

"Есть несколько продуктов, которые для вас суперполезны, потому что они содержат много фитоэстрогенов, а также биофлавоноиды", - отметила эксперт.

Речь идет о бобовых, то есть соя, чечевица и фасоль.

Кроме того, важно употреблять цельнозерновые продукты и продукты, богатые антиоксидантами - это зеленые листовые овощи и ягоды.