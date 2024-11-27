Диетолог назвала продукты, которые помогут избежать диабета

Почему нельзя игнорировать предиабет

По словам диетолога и эндокринолога Натальи Самойленко, предиабет - это когда уже есть первые изменения, периодически поднимается уровень сахара в крови, но по диагностическим критериям диабет еще нельзя поставить.

Важно помнить, что этот процесс обратный, поэтому важно в этот период привести свое здоровье в норму.

Первое, что следует сделать - это наладить режим. Очень часто у людей, которые заболевают диабетом второго типа, у них хаотический график питания.

Поэтому если вы даже не готовы отказаться от некоторых продуктов, важно в определенный промежуток времени сделать обед, завтрак и ужин полезным и убрать вредные перекусы.

Это уже будет большим шагом в уменьшении уровня сахара в крови и инсулина.

Как питаться

Употребляйте продукты с клетчаткой - они помогают контролировать уровень сахара в крови, а также поддерживать чувство сытости.

Продукты богаты клетчаткой: шпинат, брокколи, морковь, огурцы, кабачки, тыква, брюссельская капуста, овсянка, гречка, ячмень, бобовые, орехи, сухофрукты и свежие ягоды.

Следует также есть здоровые жиры - мононасыщенные и полинасыщенные нетвердеющие жиры. Они содержатся в рыбе, авокадо и орехах.

Природные источники белка - курятину без кожи, рыба, нежирная говядина, куриные и перепелиные яйца, морепродукты.

Что влияет на уровень сахара в крови

На уровень сахара в крови влияют следующие факторы:

образ жизни, в частности несбалансированное питание, низкая физическая активность, дефицит сна

наследственность (наличие диабета у близких родственников)

сопутствующие заболевания (эндокринные, сердечно-сосудистые и другие)

прием некоторых медикаментов

стресс

Признаки, на которые следует обратить внимание: