Диетолог назвала продукты, которые помогут избежать диабета

Передиабет называют состояние организма, предшествующее развитию сахарного диабета. В такой период важно соблюдать определенные правила в питании, чтобы улучшить состояние.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что влияет на уровень сахара крови и какие симптомы должны насторожить.
По словам диетолога и эндокринолога Натальи Самойленко, предиабет - это когда уже есть первые изменения, периодически поднимается уровень сахара в крови, но по диагностическим критериям диабет еще нельзя поставить.
Важно помнить, что этот процесс обратный, поэтому важно в этот период привести свое здоровье в норму.
Первое, что следует сделать - это наладить режим. Очень часто у людей, которые заболевают диабетом второго типа, у них хаотический график питания.
Поэтому если вы даже не готовы отказаться от некоторых продуктов, важно в определенный промежуток времени сделать обед, завтрак и ужин полезным и убрать вредные перекусы.
Это уже будет большим шагом в уменьшении уровня сахара в крови и инсулина.
Употребляйте продукты с клетчаткой - они помогают контролировать уровень сахара в крови, а также поддерживать чувство сытости.
Продукты богаты клетчаткой: шпинат, брокколи, морковь, огурцы, кабачки, тыква, брюссельская капуста, овсянка, гречка, ячмень, бобовые, орехи, сухофрукты и свежие ягоды.
Следует также есть здоровые жиры - мононасыщенные и полинасыщенные нетвердеющие жиры. Они содержатся в рыбе, авокадо и орехах.
Природные источники белка - курятину без кожи, рыба, нежирная говядина, куриные и перепелиные яйца, морепродукты.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога и эндокринолога Наталии Самойленко и сайт Министерства здравоохранения Украины.