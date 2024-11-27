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Диетолог назвала продукты, которые помогут избежать диабета

Среда 27 ноября 2024 11:35
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Диетолог назвала продукты, которые помогут избежать диабета Диетолог рассказала, как питаться во избежание диабета (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Передиабет называют состояние организма, предшествующее развитию сахарного диабета. В такой период важно соблюдать определенные правила в питании, чтобы улучшить состояние.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что влияет на уровень сахара крови и какие симптомы должны насторожить.

Почему нельзя игнорировать предиабет

По словам диетолога и эндокринолога Натальи Самойленко, предиабет - это когда уже есть первые изменения, периодически поднимается уровень сахара в крови, но по диагностическим критериям диабет еще нельзя поставить.

Важно помнить, что этот процесс обратный, поэтому важно в этот период привести свое здоровье в норму.

Первое, что следует сделать - это наладить режим. Очень часто у людей, которые заболевают диабетом второго типа, у них хаотический график питания.

Поэтому если вы даже не готовы отказаться от некоторых продуктов, важно в определенный промежуток времени сделать обед, завтрак и ужин полезным и убрать вредные перекусы.

Это уже будет большим шагом в уменьшении уровня сахара в крови и инсулина.

Как питаться

Употребляйте продукты с клетчаткой - они помогают контролировать уровень сахара в крови, а также поддерживать чувство сытости.

Продукты богаты клетчаткой: шпинат, брокколи, морковь, огурцы, кабачки, тыква, брюссельская капуста, овсянка, гречка, ячмень, бобовые, орехи, сухофрукты и свежие ягоды.

Следует также есть здоровые жиры - мононасыщенные и полинасыщенные нетвердеющие жиры. Они содержатся в рыбе, авокадо и орехах.

Природные источники белка - курятину без кожи, рыба, нежирная говядина, куриные и перепелиные яйца, морепродукты.

Что влияет на уровень сахара в крови

На уровень сахара в крови влияют следующие факторы:

  • образ жизни, в частности несбалансированное питание, низкая физическая активность, дефицит сна
  • наследственность (наличие диабета у близких родственников)
  • сопутствующие заболевания (эндокринные, сердечно-сосудистые и другие)
  • прием некоторых медикаментов
  • стресс

Признаки, на которые следует обратить внимание:

  • чувствуете голод и жажду больше обычного
  • чаще ходите в туалет
  • имеете избыточный вес и ожирение
  • чувствуете, что стали менее продуктивными
  • раны заживают медленнее

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога и эндокринолога Наталии Самойленко и сайт Министерства здравоохранения Украины.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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