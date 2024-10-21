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Диетолог назвала продукты, которые помогут избежать растяжек на коже

Как избежать растяжек на коже (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Растяжки могут возникать из-за внезапного уменьшения объемов тела и веса. С помощью питания можно избежать такой проблемы с кожей.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных причинах, приводящих к растяжкам на коже.

Почему возникают растяжки на коже

По словам диетолога Натальи Самойленко, растяжки - это микротравмы, которые образуются при увеличении размера тела. Поэтому важно держать свой вес под контролем.

При нехватке коллагена и эластина кожа теряет свою упругость, и растяжки будут образовываться гораздо легче.

Изменения количества гормонов - кортизола и при заболеваниях надпочечников могут образовываться такие неприятные симптомы как растяжки, но цвет будет другой.

Эксперт отметила, что есть продукты, которые могут предупредить или снизить неприятности в виде растяжек.

В частности, следует потреблять продукты, богатые витамином С - шпинат, брокколи и другая растительная пища. Также стоит обратить внимание на некоторые фрукты - лимон, апельсин и киви.

Из овощей самым действенным является болгарский перец.

Кроме того, важно потреблять достаточное количество жиров - орехи, семена, а также морская жирная рыба.

Где могут появиться растяжки

Растяжки могут возникать на разных участках тела. Вероятные расположения растяжек:

  • живот - кожа обычно растягивается во время беременности или резкого увеличения веса, провоцируя появление красных растяжек на животе.
  • бедра и ягодицы - растяжки возникают из-за роста объема мышц или быстрой потери жировых отложений
  • пояснично-крестцовая область - из-за неправильной техники выполнения упражнений, сидячий образ жизни, резкие движения и повороты, повреждения и травмы спины
  • руки и ноги - появляются из-за увеличения объема мышц, обычно возникают у спортсменов

Профессиональный уход, подобранный дерматологом, позволит уменьшить видимость растяжек, улучшить состояние и текстуру кожи, повысить выработку коллагена и ускорить регенерацию кожи.

Убрать растяжки на груди и ягодицах с помощью кремов или гелей нельзя из-за нарушения структуры дермы. Кремы от растяжек используются для увлажнения кожи, стимуляции коллагена, разглаживания текстуры кожи, уменьшения воспаления.

Ранее мы сообщали об эффективных процедурах, которые помогут замедлить старение кожи лица.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт WebMD.

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