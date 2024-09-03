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Диетолог назвала правило №1 для похудения

Фото: Как эффективно худеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Зарегистрированный диетолог из Нью-Йорка сообщила, что ее лучший совет для похудения - есть чаще в течение дня, чтобы не тянуться к печенью и чипсам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eating Well.

Что нужно знать о похудении

Диетолог Натали Риццо сообщила, что ключом к потере веса является избегание слишком сильного голода.

"На самом деле, привычка №1 для похудения - это есть до того, как вы станете очень голодными", - сказала она.

В своей аргументации в пользу регулярного постоянного питания Риццо указала на исследование 2022 года, показавшее, что потребление постоянного количества калорий через равные промежутки времени, например на завтрак, обед и ужин, может повысить успех в похудении.

Риццо говорит, что время является ключевым, если вы не можете есть ежедневно в одно и то же время, попробуйте перекусывать каждые три-четыре часа, чтобы предотвратить приступы голода.

"Это окно даст вам достаточно времени, чтобы переварить еду, но не позволит вам так долго прерываться между приемами пищи, чтобы вы стали жадными. Если вам трудно отвлечься, установите таймер на своем телефоне, пока есть каждые несколько часов не станет привычкой", - посоветовала диетолог.

Что нужно есть

Конечно, то, что вы едите, очень важно. Риццо предлагает отдать предпочтение белку и сбалансировать его углеводами из цельной пищи - такими как фрукты, овощи, цельные зерна, фасоль и бобовые и немного здоровых жиров.

Белок может помочь вам почувствовать сытость, поскольку он переваривается дольше других питательных веществ. Это также может помочь сохранить мышечную массу, а мышцы сжигают больше калорий, чем жир.

 

Напомним, что тренер рассказал, почему от углеводов вы не поправитесь.

Раньше мы писали, как Мандзяк рассказал, какие именно продукты нужно ограничить при похудении.

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