Диетолог назвала популярные напитки, которые вредят здоровью

Гликемический индекс указывает на скорость расщепления продуктов в организме и превращение их в глюкозу - основной источник энергии. Диетолог назвала напитки с высоким гликемическим индексом и приводящими к значительным колебаниям уровня глюкозы в крови.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Напитки с высоким ГИ, как правило, влияют на уровень сахара в крови быстрее твердой пищи. Это потому, что жидкости перевариваются и абсорбируются быстрее твердых продуктов.
Жесткая пища содержит волокна, белки и жиры, которые замедляют процесс пищеварения и абсорбцию углеводов.
Обычно люди потребляют больше калорий из-за напитков, не чувствуя при этом сытости, которую обычно придает твердая пища. Это может привести к излишнему потреблению калорий и увеличению веса.
Напитки с низким ГИ способствуют стабильному уровню сахара в крови, придают длительное ощущение сытости и энергии.
Диетолог назвала гликемический индекс таких напитков:
"Заботьтесь о своем здоровье, выбирая напитки с низким гликемическим индексом, и ваше тело отблагодарит вас энергией и хорошим самочувствием", - говорится в сообщении.
Диапазон показателей продуктов и блюд, имеющих низкий гликемический индекс, составляет от 0 до 55, средний - от 56 до 69, высокий - от 70 и выше.
Низкогликемические продукты, основательно перевариваясь, обеспечивают длительное ощущение сытости и препятствуют чрезмерным скачкам сахара в крови.
На уровень гликемического индекса влияет множество факторов:
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