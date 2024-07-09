Диетолог назвала популярные напитки, которые вредят здоровью

Какие напитки содержат высокий ГИ

Напитки с высоким ГИ, как правило, влияют на уровень сахара в крови быстрее твердой пищи. Это потому, что жидкости перевариваются и абсорбируются быстрее твердых продуктов.

Жесткая пища содержит волокна, белки и жиры, которые замедляют процесс пищеварения и абсорбцию углеводов.

Обычно люди потребляют больше калорий из-за напитков, не чувствуя при этом сытости, которую обычно придает твердая пища. Это может привести к излишнему потреблению калорий и увеличению веса.

Напитки с низким ГИ способствуют стабильному уровню сахара в крови, придают длительное ощущение сытости и энергии.

Диетолог назвала гликемический индекс таких напитков:

пиво - 110

рисовое молоко - 86

Coca-Cola - 74

ананасовый сок - 55

какао - 51

грейпфрутовый сок - 45

белое сухое вино - 44

цикорий - 40

томатный сок - 38

молоко - 31

"Заботьтесь о своем здоровье, выбирая напитки с низким гликемическим индексом, и ваше тело отблагодарит вас энергией и хорошим самочувствием", - говорится в сообщении.

Показатели гликемического индекса

Диапазон показателей продуктов и блюд, имеющих низкий гликемический индекс, составляет от 0 до 55, средний - от 56 до 69, высокий - от 70 и выше.

Низкогликемические продукты, основательно перевариваясь, обеспечивают длительное ощущение сытости и препятствуют чрезмерным скачкам сахара в крови.

На уровень гликемического индекса влияет множество факторов: