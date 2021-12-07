Дієтолог назвала овочі, які не можна їсти сирими

Вона рекомендує дві порції свіжих на день, які складаються з зелені і сирих овочів і одну порцію приготованих.

"Є деякі види овочів, які не рекомендується часто вживати в сирому вигляді", - пише Фус.

Сюди експерт віднесла хрестоцвіті: це різні види капусти, редис, рукола, шпинат.

Справа в тому, що вони негативно впливають на вироблення гормонів щитовидної залози, збільшують ймовірність утворення оксалатних каменів.

Але якщо їх приготувати на пару або приварити, вони втратять негативні властивості.

"Якщо хочете отримати максимум користі від готових овочевих страв, їх не потрібно довго тушкувати або запікати", - рекомендує Світлана.

Чому овочі потрібно їсти регулярно

Експерт каже, що дуже важливо збалансувати харчування так, щоб воно було різноманітним. Тільки тоді воно буде приносити задоволення і користь. ⁣

І важливо⁣ю складовою в раціоні звичайно ж є овочі. І хоча деяким людям овочі здаються занадто прісними, не дають відчуття повного насичення, вони вкрай важливі. Адже, в першу чергу, овочі - джерело мінералів і води. ⁣⁣⠀

⁣"Калій, кальцій, натрій, магній і багато інших елементів надходять до нас в організм у великій кількості з овочами. Ці елементи важливі для протікання всіх обмінних процесів в організмі, необхідні для нормальної роботи серцево-судинної, травної, нервової систем", - впевнена експерт.

Овочі допомагають роботі кишечника, підтримують мікрофлору.