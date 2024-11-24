Диетолог назвала основные принципы питания для долголетия украинцев

Рацион, который мы выбираем каждый день, оказывает значительное влияние на здоровье и продолжительность жизни. Есть ключевые правила, которые помогут поддерживать организм в форме и предотвратить многие хронические заболевания.

Что именно нужно знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога и нутрициолога Оксаны Скиталинской в Telegram.

Как жить украинцам долго. Основные советы Оксаны Скиталинской

Растительное основание рациона: употребляйте больше бобовых, овощей, ягод, орехов и цельных злаков.

Красное мясо: потребляйте не более 5 раз в месяц небольшими порциями (85-110 г).

Контроль аппетита: ешьте медленно, не переедайте. Завершайте трапезу с чувством, что могли бы съесть еще.

Бобовые регулярно: добавляйте их в рацион по меньшей мере дважды в неделю.

Меньше ультрапереработанной пищи: избегайте фастфуда, готовых закусок и полуфабрикатов.

Сезонность и простота: выбирайте местные сезонные продукты, готовьте без сложных процедур.

Качественные добавки: используйте оливковое масло, темный шоколад и цельнозерновые крупы.

Рыба: включайте ее в рацион 1-2 раза в неделю.

Контроль гликемического индекса: избегайте избытка фруктозы, а также окисленных жиров (например, в старом масле или орехах).

Противовоспалительные продукты: обогащайте рацион полифенолами из зелени, ягод и индукторами аутофагии из проростков зерен и бобовых.

Магний и витамин К: включайте продукты с их высоким содержанием, такие как гречка, листовая зелень, орехи.

Минимум нездоровых десертов: уменьшите потребление сладостей, газированных напитков и снеков.

Щадящие способы приготовления: отдавайте предпочтение варке, тушению и запеканию.

Прерывистое голодание: раз в неделю пропустите один прием пищи или ограничьте рацион до 500 ккал (при отсутствии риска саркопении).

Сбалансированный подход к питанию помогает не только сохранять энергию и хорошее самочувствие, но и значительно уменьшает риск сердечно-сосудистых, метаболических и воспалительных заболеваний.