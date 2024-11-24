Диетолог назвала основные принципы питания для долголетия украинцев
Рацион, который мы выбираем каждый день, оказывает значительное влияние на здоровье и продолжительность жизни. Есть ключевые правила, которые помогут поддерживать организм в форме и предотвратить многие хронические заболевания.
Что именно нужно знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога и нутрициолога Оксаны Скиталинской в Telegram.
Как жить украинцам долго. Основные советы Оксаны Скиталинской
Растительное основание рациона: употребляйте больше бобовых, овощей, ягод, орехов и цельных злаков.
Красное мясо: потребляйте не более 5 раз в месяц небольшими порциями (85-110 г).
Контроль аппетита: ешьте медленно, не переедайте. Завершайте трапезу с чувством, что могли бы съесть еще.
Бобовые регулярно: добавляйте их в рацион по меньшей мере дважды в неделю.
Меньше ультрапереработанной пищи: избегайте фастфуда, готовых закусок и полуфабрикатов.
Сезонность и простота: выбирайте местные сезонные продукты, готовьте без сложных процедур.
Качественные добавки: используйте оливковое масло, темный шоколад и цельнозерновые крупы.
Рыба: включайте ее в рацион 1-2 раза в неделю.
Контроль гликемического индекса: избегайте избытка фруктозы, а также окисленных жиров (например, в старом масле или орехах).
Противовоспалительные продукты: обогащайте рацион полифенолами из зелени, ягод и индукторами аутофагии из проростков зерен и бобовых.
Магний и витамин К: включайте продукты с их высоким содержанием, такие как гречка, листовая зелень, орехи.
Минимум нездоровых десертов: уменьшите потребление сладостей, газированных напитков и снеков.
Щадящие способы приготовления: отдавайте предпочтение варке, тушению и запеканию.
Прерывистое голодание: раз в неделю пропустите один прием пищи или ограничьте рацион до 500 ккал (при отсутствии риска саркопении).
Сбалансированный подход к питанию помогает не только сохранять энергию и хорошее самочувствие, но и значительно уменьшает риск сердечно-сосудистых, метаболических и воспалительных заболеваний.
Узнайте о 9 продуктах, в которых много сахара, а вы об этом не знали.
А также мы рассказывали о 5 продуктах, снижающих уровень сахара в крови.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.