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Диетолог назвала один продукт, который никогда в жизни не даст ребенку

Фото: Какой продукт лучше не давать ребенку (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Детский диетолог Эмма Шафкат сообщила, что она спокойно относится к вредной пище, которую дает своей дочери, но есть один продукт, который она никогда не позволила бы ей есть. Дело в том, что он может вызвать тошноту или гликемию.

Каков именно этот продукт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на INews.

Что нужно знать

Детский диетолог Эмма Шафкат относится ко всей еде совершенно спокойно, но ограничивает один конкретный продукт из-за его потенциального риска для здоровья.

Эксперт рассказала, что позволяет своему восьмилетнему ребенку 20% времени употреблять такие лакомства, как шоколад, пицца, обработанное мясо, газированные напитки и сладости.

"В общем, я соблюдаю правила 80/20: 80 процентов времени Оливия ест сбалансированную, питательную диету, а остальные 20 процентов допускаю менее питательную пищу", - рассказала диетолог.

"Мне нравится позволять Оливии наслаждаться всем, что она любит, в умеренных количествах, однако я бы не позволяла ей пить газированные напитки, содержащие пищевую добавку глицерин (E422). Высокое потребление этой добавки может привести к побочным эффектам, таким как головные боли, тошнота и в редких случаях более серьезные симптомы, такие как шок и гипогликемия", - рассказала Эмма.

Эксперты из Food Standards предостерегают не давать детям до четырех лет напитки под названием slushie drinks, ссылаясь на риск отравления глицерином, который используется для предотвращения замерзания напитка и сохранения его консистенции.

Slushie drinks - это напитки из ароматизированного льда и напитка, но с более редким составом.

Вот так выглядят опасные напитки - slushie drinks (Скриншот)

Хотя симптомы интоксикации глицерином обычно легкие, важно, чтобы родители отдавали себе отчет в рисках, особенно при высоких уровнях потребления.

Вполне вероятно, что недостаточно информации об отравлении глицерином, поскольку родители могут списывать тошноту и головную боль на другие факторы.

 

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