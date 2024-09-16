Диетолог назвала один продукт, который никогда в жизни не даст ребенку
Детский диетолог Эмма Шафкат сообщила, что она спокойно относится к вредной пище, которую дает своей дочери, но есть один продукт, который она никогда не позволила бы ей есть. Дело в том, что он может вызвать тошноту или гликемию.
Каков именно этот продукт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на INews.
Что нужно знать
Детский диетолог Эмма Шафкат относится ко всей еде совершенно спокойно, но ограничивает один конкретный продукт из-за его потенциального риска для здоровья.
Эксперт рассказала, что позволяет своему восьмилетнему ребенку 20% времени употреблять такие лакомства, как шоколад, пицца, обработанное мясо, газированные напитки и сладости.
"В общем, я соблюдаю правила 80/20: 80 процентов времени Оливия ест сбалансированную, питательную диету, а остальные 20 процентов допускаю менее питательную пищу", - рассказала диетолог.
"Мне нравится позволять Оливии наслаждаться всем, что она любит, в умеренных количествах, однако я бы не позволяла ей пить газированные напитки, содержащие пищевую добавку глицерин (E422). Высокое потребление этой добавки может привести к побочным эффектам, таким как головные боли, тошнота и в редких случаях более серьезные симптомы, такие как шок и гипогликемия", - рассказала Эмма.
Эксперты из Food Standards предостерегают не давать детям до четырех лет напитки под названием slushie drinks, ссылаясь на риск отравления глицерином, который используется для предотвращения замерзания напитка и сохранения его консистенции.
Slushie drinks - это напитки из ароматизированного льда и напитка, но с более редким составом.
Вот так выглядят опасные напитки - slushie drinks (Скриншот)
Хотя симптомы интоксикации глицерином обычно легкие, важно, чтобы родители отдавали себе отчет в рисках, особенно при высоких уровнях потребления.
Вполне вероятно, что недостаточно информации об отравлении глицерином, поскольку родители могут списывать тошноту и головную боль на другие факторы.
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