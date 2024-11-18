Диетолог назвала ограничения в пище, приводящие к сбою менструального цикла

Ограничение полезной пищи в рационе может нанести серьезный вред здоровью и даже привести к болезням. Диетолог рассказала, чего стоит избегать при лечении себорейного дерматита.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, к дефицитам каких витаминов приводит исключение полезных продуктов из рациона.
По словам диетолога и эндокринолога Татьяны Георгицы, к ней обратилась девушка с запросом на набор веса и улучшение состояния организма.
Она болела себорейным дерматитом, поэтому раньше ей назначали строгое исключение многих продуктов, таких как глютен, коровье молоко и молочные продукты, красная рыба, бобовые, орехи, семена, яйца, кофе, картофель, большинство фруктов.
Однако такая модель питания грозит дефицитами:
"На сегодняшний день нет достоверных научных исследований, подтверждающих эффективность аутомунного протокола для лечения себорейного дерматита или аутомунных болезней" - рассказала диетолог.
Важно помнить, что чрезмерное ограничение в питании может привести к дефицитам, гормональным нарушениям и другим серьезным последствиям.
Тогда неопытный специалист назначила девушке не только витамины и добавки, но и препараты для лечения печени и желчевыводящих путей без соответствующих показаний. К тому же были включены лекарства от гельминтов и ежедневные клизмы, которые девушка не принимала.
После "полученных рекомендаций" прошлого врача у девушки ухудшилось самочувствие. В результате возникли следующие проблемы:
Длительное ограничение пищи часто приводит к недоеданию, что влияет на каждую систему органов и может вызвать различные медицинские осложнения.
По словам диетолога, следует расширять рацион, убирая строгие ограничения. Все происходит после проведения необходимых исследований.
Важно знать, что больше витаминов и добавок не всегда означает лучше, лечение должно быть индивидуальным, с учетом потребностей каждого человека.
Ранее мы сообщали о продуктах, которые запрещено есть при диабете.
Также читайте о первом признаке, что вашему организму не хватает витамина D.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Татьяны Георгицы и американский сайт Acute.