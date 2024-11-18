Диетолог назвала ограничения в пище, приводящие к сбою менструального цикла

Ограничение полезной пищи в рационе может нанести серьезный вред здоровью и даже привести к болезням. Диетолог рассказала, чего стоит избегать при лечении себорейного дерматита.

Пример ситуации

По словам диетолога и эндокринолога Татьяны Георгицы, к ней обратилась девушка с запросом на набор веса и улучшение состояния организма.

Она болела себорейным дерматитом, поэтому раньше ей назначали строгое исключение многих продуктов, таких как глютен, коровье молоко и молочные продукты, красная рыба, бобовые, орехи, семена, яйца, кофе, картофель, большинство фруктов.

Однако такая модель питания грозит дефицитами:

витаминов группы B

﻿﻿магния, влияющего на работу сердца и мышц

кальция и витамина D для здоровья костей

"На сегодняшний день нет достоверных научных исследований, подтверждающих эффективность аутомунного протокола для лечения себорейного дерматита или аутомунных болезней" - рассказала диетолог.

Важно помнить, что чрезмерное ограничение в питании может привести к дефицитам, гормональным нарушениям и другим серьезным последствиям.

Тогда неопытный специалист назначила девушке не только витамины и добавки, но и препараты для лечения печени и желчевыводящих путей без соответствующих показаний. К тому же были включены лекарства от гельминтов и ежедневные клизмы, которые девушка не принимала.

Какие проблемы возникают при ограничениях в еде

После "полученных рекомендаций" прошлого врача у девушки ухудшилось самочувствие. В результате возникли следующие проблемы:

развился страх есть, что уже является первым шагом к расстройствам пищевого поведения

возник хруст в суставах при физических нагрузках

нарушился менструальный цикл

высыпания стали меньше, но полностью не исчезли, что свидетельствует о том, что не все внешние проявления имеют пищевые причины

потеря веса: девушка похудела на 4 кг и имела дефицит веса, что является серьезным риском для здоровья

Длительное ограничение пищи часто приводит к недоеданию, что влияет на каждую систему органов и может вызвать различные медицинские осложнения.

Недоедание может повлечь нарушение гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси как у мужчин, так и у женщин. Этот гормональный сбой вызывает гипоталамический гипогонадизм, который может повлечь за собой снижение уровня эстрогена, бесплодие у женщин, низкий уровень тестостерона, снижение полового влечения и снижение сексуальной функции у мужчин.

Что делать в такой ситуации

По словам диетолога, следует расширять рацион, убирая строгие ограничения. Все происходит после проведения необходимых исследований.

Важно знать, что больше витаминов и добавок не всегда означает лучше, лечение должно быть индивидуальным, с учетом потребностей каждого человека.