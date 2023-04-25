Диетолог назвала самое вредное мясо для шашлыка

Самое вредное мясо для шашлыка

Так, вредным для шашлыка является то мясо, которое очень сильно зажаривается.

"Лучшее мясо для человека – это нежирная индейка, курятина без кожи и выращенная в домашних условиях на свободном выпасе. А также крольчатина и говядина", - сообщила Кравченко.

Свинина не очень подходит для шашлычного варианта, разве что в редких случаях.

"Жирное мясо – тоже на пользу, но в меру. Оно имеет слишком много насыщенного жира. Такой жир полезен для организма, из него, например, построены мембраны наших клеток, но когда баланс между насыщенным жиром и ненасыщенным превышен, это чревато не только лишним весом, но и воспалительными процессами в организме", - добавила эксперт.

Жареная корочка на мясе, в частности на шашлыке - это вреднее всего.

"Жареная корочка на мясе - конечные продукты гликации белка, которые тоже опасны воспалительными процессами в организме", - объяснила эксперт.

Кому нельзя есть шашлык

Шашлык в больших количествах противопоказан людям с подагрой, острыми и хроническими заболеваниями пищеварительной системы, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям с высоким холестерином. Вопреки мифам, беременным женщинам и кормящим мамам - шашлык есть можно.