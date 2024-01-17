Диетолог назвала "самое мощное лекарство" для долголетия

Какие факторы способствуют долголетию

физические упражнения

питание

сон

эмоциональное здоровье

Физические упражнения

Они являются "мощнейшим лекарством" для долголетия. Они могут снизить риск сердечных заболеваний, рака, болезни Альцгеймера и диабета 2 типа. Физические упражнения могут улучшить когнитивные функции, настроение и сон.

Питание

Вы должны сосредоточиться на диете, обладающей высокой питательной плотностью, то есть максимально наполненной природными качественным белком, полезными жирами и медленными углеводами, с низким содержанием обработанной пищи, без добавления сахара.

Следует избегать модных диет и сосредоточиться на поиске рационального образа питания, подходящего именно нам, с нашими особенностями обмена веществ, возраста, состояния здоровья.

Сон

Он необходим для поддержания здоровья тела и разума. Нарушение сна (малый сон, поверхностный сон, отсутствие сна) может увеличить риск ожирения, болезней сердца, рака и болезни Альцгеймера. Качественный сон может улучшить когнитивные функции, настроение и результаты физической активности.

Эмоциональное здоровье

Оно столь же важно, как и физическое здоровье для долголетия. Стресс может увеличить риск сердечных заболеваний, рака и болезни Альцгеймера, ухудшить когнитивные функции и сон.

О чем важно знать

Нужно раньше времени подумать о профилактике, и чем больше природа настроена против нас генетически, тем упорнее нам нужно работать и тем раньше нужно начинать.

Диетолог подчеркнула, что огромное значение имеет сила привычек.