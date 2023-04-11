Диетолог назвала лучшие красители для яиц на Пасху

В супермаркетах можно увидеть массу всевозможных искусственных химических красителей для будущих крашенок, с богатой яркой палитрой. При этом эксперт в области здорового питания предупреждает о рисках для организма от такой продукции.

Так, диетолог обращает внимание, что яичная скорлупа "имеет ячеистую структуру и красители могут добраться до белка".

В этом контексте специалист выступает за использование в качестве красителя именно натуральных веществ.

"Чтобы сделать пасхальные яйца красивыми, достаточно брать то, что дает нам природа. Это не повредит здоровью, что особенно актуально аллергикам и тем, у кого в семье маленькие дети", - отмечает Фус.

Что касается "продуктовых" вариантов, которые можно без опасений брать для окрашивания яиц, то эксперт называет:

буряк,

лук,

кофе,

куркуму,

тыкву и морковь,

петрушку и шпинат,

красную капусту.

Также диетолог проиллюстрировала результат, который у вас может получиться по тем или иным красителям для яиц при использовании выше названных ингредиентов. Посмотрите, какой вариант вам придется по душе, и встречайте и отмечайте праздник без химии.

Какие натуральные красители можно использовать для пасхальных яиц-крашенок (фото: facebook.com/svetlanafus)