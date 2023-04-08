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Диетолог назвала самый полезный и наиболее вредный виды кофе. А какой пьете вы?

Какой кофе самый полезный (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Ассортимент кофейных напитков поражает разнообразием. Каждый вид имеет свой неповторимый вкус. От способа приготовления, а также от количества сиропа, сливок и сахара зависит полезность напитка.

О том, какой кофе самый вредный, а какой самый полезный, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Какой кофе самый полезный

"Наверное у многих этим утром первая чашка будет с этим напитком. Ведь кофе, кроме приятного вкуса и аромата дает заряд энергии. К употреблению кофе нужно подходить по правилу - "в меру все хорошо". А чтобы кофе был полезен, кроме умеренности в употреблении необходимо также правильно выбрать и приготовить его", - говорит эксперт.

Фус советует покупать кофе в зернах. Поскольку молотый теряет часть своего аромата, поэтому самый вкусный будет измельчен непосредственно перед заваркой. Также рекомендует избегать растворимого, который получают в результате сложных промышленных процессов.

Какой кофе самый вредный

"Худший кофе типа 3 в 1 или растворимый капучино в пакетах. Там содержится много сахара, вредных жиров и эмульгаторов. Да и усилители вкуса и запаха, которые добавляют в такой кофе, могут негативно отразиться на работе печени", - говорит диетолог.

При этом Фус отмечает, что натуральный же кофе для печени не только не вреден, а в разумных количествах полезен.

"Эту пользу определяют наличие горечи и антиоксидантов в зернах. Но следует упомянуть о том, что молоко и сливки, добавленные в кофе, снижают активность кофейных антиоксидантов, затрудняют их усвоение организмом", - говорит эксперт.

Диетолог рекомендует избегать популярного вида приготовления кофе - заливки кипятком. В таком кофе много дитерпенов - кафестола и кахвеола. Эти химические соединения могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови и отрицательно отражаться на работе печени.

"Наиболее эффективно обезопасить себя от кахвеола и кафестола помогают бумажные фильтры. При этом через фильтр беспрепятственно проходят в напиток ценные для здоровья полифенолы - антиоксиданты, содержащиеся в кофейных зернах", - объясняет Фус.

Как правильно готовить кофе

"Не кипятите кофе, так он теряет не только вкус, но и пользу. Из него выделяется больше вредных веществ, особенно из кофе мелкого помола, разрушаются эфирные масла с полезными антиоксидантами", - говорит диетолог.

Стекло и качественная нержавеющая сталь - наиболее безопасные, нетоксичные материалы. Используйте их при заваривании кофе. ⁣⁣

"Когда пить кофе также важно. ⁣⁣Не делайте этого натощак, он раздражает слизистую желудка. Не употребляйте кофе, когда в приеме пищи есть мясо и другие продукты, содержащие железо. Пейте кофе, наслаждайтесь им и не забывайте о вреде избыточности и пользе умеренности", - говорит Фус.

Раньше мы рассказывали о том, действительно ли кофе теряет вкус после закипания.

Читайте также о том, как пить кофе, чтобы не получить передозировку кофеином.

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