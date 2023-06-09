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Диетолог назвала самые полезные летние напитки, которые освежают и улучшают здоровье

Какие напитки полезно пить летом (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

Лето - это сезон ягод, фруктов и овощей, поэтому следует воспользоваться этим временем. Если любите пить прохладительные напитки, то сохраняйте идеи, как сделать их вдвое более полезными.

Диетолог Анна Гоголева рассказала на своей странице в Instagram, какие летние напитки являются самыми полезными.

Ягодный морс

Морс - это отличный напиток, чтобы получить необходимые витамины и антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и ягодах. Его можно пить как десерт и полноценный перекус.

Для его приготовления вам понадобится вода, свежевыжатый сок из любимых ягод или фруктов и лед или мед по желанию. Эксперт советует обратить внимание на малину, апельсин и клюкву - с ними напиток получается особенно вкусным.

Огуречно-мятный мохито

Польза этого напитка состоит в том, что огурец содержит самое большое количество калия. Он регулирует баланс жидкости в организме и избавляет от отеков. А мята в свою очередь прекрасно действует на желудок, снижая вздутие, воспаление и раздражение.

Ферментированный квас

Эти напитки работают для кишечника в качестве пробиотиков и пребиотиков, ведь поддерживают здоровую работу микрофлоры, избавляют от вздутий, воспалений и очищают от токсинов.

Кроме того, ферментированный квас насыщает организм витаминами В и С, а также полезными минералами.

Вода с крапивой и лимоном

Крапиву недооценивают, а зря, ведь она является источником кремния. Именно этот минерал делает кожу подтянутой и молодой. Кстати, популярная пищевая добавка коллаген не будет работать без кремния в составе.

А еще кремний полезен для суставов и костей.

Кокосовая вода с молоком

Кокосовая вода отлично освежает в любую жару и может противостоять опасным бактериям. К тому же, такая вода помогает бороться с отеками благодаря калию в составе.

На основе кокосовой воды можно делать коктейли с ягодами и любимыми семенами.

Раньше мы рассказывали, какой напиток утоляет жажду лучше воды.

Читайте также, какой напиток продлевает жизнь до 100 лет.

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