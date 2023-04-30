Диетолог назвала напитки, которые сокращают нам жизнь. Ими злоупотребляет каждый

Рекламные кампании очень популяризируют употребление сладких газированных напитков. Да, многие из них действительно довольно вкусны и их хочется пить чуть ли не каждый день. Но научные исследования показывают, что такие напитки очень негативно влияют на здоровье человека и способны даже сокращать продолжительность жизни.
О влиянии сладких газированных напитков на организм рассказала диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook.
Диетолог объясняет, чтобы понять, как влияют сладкие газированные напитки на здоровье, нужно взглянуть на их состав. Они содержат воду, углекислый газ, сахар, кофеин, разные красители, подсластители, ароматизаторы и консерванты.
"Излишек кофеина, особенно для организма ребенка или подростка повышает нагрузку на сердце. Красители могут быть натуральными и искусственными, которые для печени являются дополнительными химическими веществами, которые она должна вывести из организма", - говорит Скиталинская.
Также она добавляет, что в такие напитки входит сахар.
"Без сахара невозможны никакие процессы в организме - он является важным источником энергии, и главным горючим для мозга. Но когда ученые говорят о сахаре, то подразумевают глюкозу, а большинство людей подразумевают сахар-песок, который можно набирать ложкой. Напомню, что этот привычный нам сахар - это сахароза, которая является смесью глюкозы и фруктозы", - говорит диетолог.
При этом эксперт подчеркивает, что именно с этим сахаром, вернее, с его количеством в нашем рационе, связано множество проблем. Ведь для человека не естественно употреблять так много сахара.
"За последние 50 лет количество потребляемого сахара увеличилось в десятки раз. Представьте только: в 1800 году во Франции употребляли 600 граммов чистого сахара в год, 1930 - 30 кг, в 1999 году - уже более 40 кг. И это не может не иметь последствий: ежегодно количество людей с ожирением растет", - отмечает Скиталинская.
Поэтому ВОЗ и Минздрав Украины не рекомендуют употреблять более 25 граммов сахара, а это 6 чайных ложек без горки. И даже такое количество - при условии, если человек здоров, имеет нормальную массу тела и не имеет ожирения.
"А если еще упомянуть, что в сахар превращаются и другие высокоуглеводные продукты, такие как хлеб, картофель пюре, печенье, и даже сосиски, то понятно, что большинство из нас сахара переедают. Для ориентира - в 330 мл банки "Кока-Колы" - примерно 39 грамм добавленного сахара", - объясняет диетолог.
По словам Скиталинской, сахар ускоряет старение мозга, ухудшает память, особенно - короткую, способствует накоплению лишнего веса, а также отложению жира в клетках печени - жировой дистрофии печени.
Также он влечет за собой отложение лишнего жира - это хроническое воспаление во всем теле. Такое воспаление способствует нарушению обмена веществ, нарушению баланса гормонов и запускает процессы ускоренного старения.
"Кроме того, когда организм усваивает большое количество глюкозы и фруктозы, эти сахара соединяются с белками и жирами, что ведет к образованию устойчивых молекул, разрушающих коллаген и эластин, что ухудшает состояние кожи, сосудов, аорты, хрусталика, эритроцитов, которые переносят кислород", - объясняет Скиталинская.
Резкие скачки и постоянно повышенный уровень глюкозы плохо влияет на организм. В частности, у мужчин возрастает риск алопеции (облысения).
Самый популярный - эритритриол, которого рекомендуют сторонники здорового питания, как безопасный, оказывается, таковым не является, потому что способствует образованию тромбов (это показали результаты свежайшего мартовского исследования).
"Систематическое употребление напитков с искусственными подсластителями развивает ожирение и повышает риск сахарного диабета 2 типа, нейродегенеративных заболеваний, онкологических (рак молочной железы у женщин в менопаузе, рак толстого кишечника, простаты, почек) и сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит диетолог.
Она объясняет, что сладкий вкус обманывает наши ощущения, но не организм: ожидая порцию сладкого и не получая ее, клетки постепенно становятся нечувствительными к инсулину.
"Желая все же получить свою глюкозу, организм требует еще и еще, что ведет к "перепиванию" напитков и перееданию сладостей с искусственными подсластителями", - объясняет эксперт.
Постоянная стимуляция ожидающих сладостей рецепторов нарушает образование гормонов, ответственных за насыщение.
"Плохо влияют подсластители и на кишечную микрофлору, обедняют ее, в результате чего ухудшается синтез витаминов и очень важных молекул, влияющих на работу иммунной и нервной систем", - говорит Скиталинская.
Она советует вместо сладких газированных напитков пить фильтрованную воду.
"Еще один лайфхак - пейте в течение дня тепло-горячую воду с соком лимона. Это вкусно, она утоляет жажду и уменьшает чувство голода", - говорит диетолог.
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