Диетолог назвала напитки, которые сокращают нам жизнь. Ими злоупотребляет каждый

Как влияют сладкие эти на здоровье

Диетолог объясняет, чтобы понять, как влияют сладкие газированные напитки на здоровье, нужно взглянуть на их состав. Они содержат воду, углекислый газ, сахар, кофеин, разные красители, подсластители, ароматизаторы и консерванты.

"Излишек кофеина, особенно для организма ребенка или подростка повышает нагрузку на сердце. Красители могут быть натуральными и искусственными, которые для печени являются дополнительными химическими веществами, которые она должна вывести из организма", - говорит Скиталинская.

Также она добавляет, что в такие напитки входит сахар.

"Без сахара невозможны никакие процессы в организме - он является важным источником энергии, и главным горючим для мозга. Но когда ученые говорят о сахаре, то подразумевают глюкозу, а большинство людей подразумевают сахар-песок, который можно набирать ложкой. Напомню, что этот привычный нам сахар - это сахароза, которая является смесью глюкозы и фруктозы", - говорит диетолог.

При этом эксперт подчеркивает, что именно с этим сахаром, вернее, с его количеством в нашем рационе, связано множество проблем. Ведь для человека не естественно употреблять так много сахара.

"За последние 50 лет количество потребляемого сахара увеличилось в десятки раз. Представьте только: в 1800 году во Франции употребляли 600 граммов чистого сахара в год, 1930 - 30 кг, в 1999 году - уже более 40 кг. И это не может не иметь последствий: ежегодно количество людей с ожирением растет", - отмечает Скиталинская.

Поэтому ВОЗ и Минздрав Украины не рекомендуют употреблять более 25 граммов сахара, а это 6 чайных ложек без горки. И даже такое количество - при условии, если человек здоров, имеет нормальную массу тела и не имеет ожирения.

"А если еще упомянуть, что в сахар превращаются и другие высокоуглеводные продукты, такие как хлеб, картофель пюре, печенье, и даже сосиски, то понятно, что большинство из нас сахара переедают. Для ориентира - в 330 мл банки "Кока-Колы" - примерно 39 грамм добавленного сахара", - объясняет диетолог.

Как избыток сахара вредит организму

По словам Скиталинской, сахар ускоряет старение мозга, ухудшает память, особенно - короткую, способствует накоплению лишнего веса, а также отложению жира в клетках печени - жировой дистрофии печени.

Также он влечет за собой отложение лишнего жира - это хроническое воспаление во всем теле. Такое воспаление способствует нарушению обмена веществ, нарушению баланса гормонов и запускает процессы ускоренного старения.

"Кроме того, когда организм усваивает большое количество глюкозы и фруктозы, эти сахара соединяются с белками и жирами, что ведет к образованию устойчивых молекул, разрушающих коллаген и эластин, что ухудшает состояние кожи, сосудов, аорты, хрусталика, эритроцитов, которые переносят кислород", - объясняет Скиталинская.

Резкие скачки и постоянно повышенный уровень глюкозы плохо влияет на организм. В частности, у мужчин возрастает риск алопеции (облысения).

Есть ли здоровые альтернативы сахару

Самый популярный - эритритриол, которого рекомендуют сторонники здорового питания, как безопасный, оказывается, таковым не является, потому что способствует образованию тромбов (это показали результаты свежайшего мартовского исследования).

"Систематическое употребление напитков с искусственными подсластителями развивает ожирение и повышает риск сахарного диабета 2 типа, нейродегенеративных заболеваний, онкологических (рак молочной железы у женщин в менопаузе, рак толстого кишечника, простаты, почек) и сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит диетолог.

Она объясняет, что сладкий вкус обманывает наши ощущения, но не организм: ожидая порцию сладкого и не получая ее, клетки постепенно становятся нечувствительными к инсулину.

"Желая все же получить свою глюкозу, организм требует еще и еще, что ведет к "перепиванию" напитков и перееданию сладостей с искусственными подсластителями", - объясняет эксперт.

Постоянная стимуляция ожидающих сладостей рецепторов нарушает образование гормонов, ответственных за насыщение.

"Плохо влияют подсластители и на кишечную микрофлору, обедняют ее, в результате чего ухудшается синтез витаминов и очень важных молекул, влияющих на работу иммунной и нервной систем", - говорит Скиталинская.

Она советует вместо сладких газированных напитков пить фильтрованную воду.

"Еще один лайфхак - пейте в течение дня тепло-горячую воду с соком лимона. Это вкусно, она утоляет жажду и уменьшает чувство голода", - говорит диетолог.