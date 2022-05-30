Дієтолог назвала найкращий сніданок, який стимулює роботу мозку

Що потрібно їсти зранку

За словами дієтолога Сіднеї Грін, сніданок - це найперша можливість забезпечити мозок живильними речовинами та підняти рівень цукру в крові. За її словами, ідеальний сніданок для максимальної когнітивної працездатності має включати білок, корисні жири та клітковину.

Експерт каже, що один з найкращих варіантів - почати день із пудингу із насіння чіа з ягодами. Така комбінація продуктів стимулює роботу мозку та почуття ситості протягом кількох годин.

Також насіння чіа багате клітковиною, омега-3 жирними кислотами, залізом і кальцієм. При поєднанні чіа з рослинним молоком, горіхами та корицею створюється багата поживними речовинами основа.

Окрім того, важливо у сніданок додавати ягоди, які містять потужні антиоксиданти та вітаміни. До того ж можна використовувати мигдаль та какао, щоб отримати ще більше потужних рослинних сполук та корисних жирів.

Що потрібно пити зранку

Фахівець рекомендує пити вранці щонайменше одну склянку води натщесерце. Коли людина довго спить, то організм втрачає вологу. Тому немає значення, скільки вона випили напередодні води, тому що організм вже вивів все зайве.

Споживання води натщесерце також сприяє виведенню токсинів, які непотрібні організму. Під час сну тіло відновлюється, поповнює запаси енергії і збалансовує гормони. Побічним ефектом є токсини і відходи, які треба усунути якомога швидше, щоб вони не накопичувалися.

Тому склянка теплої води вранці стимулює їх видалення і звільняє організм від зайвих речовин. В результаті самопочуття людини покращиться.