Диетолог назвала пищевые привычки украинцев, которые приводят к болезням. Вы тоже допускаете эти ошибки

Каким есть питание украинцев

"Конечно, питание напрямую связано с болезнями. Даже Всемирная организация здравоохранения признала, что здоровье человека зависит на 70% от того, что он ест ежедневно годами", - говорит врач.

Она добавляет, что проанализировав питание украинцев, можно сделать вывод, что оно является калорийным и высокоуглеводным. Также очень часто оно низкого качества.

Что едят украинцы:

копченые колбасы

вафли

пирожки

изделия из муки

сладости

орешки

"К сожалению, таких продуктов на наших столах гораздо больше, чем здоровой пищи. 86% смертей украинцев обусловлены болезнями, связанными с неправильным питанием. Но питание - это не только о болезнях, это еще и их профилактика и повышение качества жизни" , – говорит Скиталинская.

Она добавляет, что у большинства украинцев питание не сбалансировано.

Как питание связано с болезнями

"Несбалансированное питание провоцирует системные воспаления. При них воспалительные цитокины циркулируют в крови и всех тканях организма, вызывая нарушения работы сердца, печени и других органов. Соответственно, тогда мы хуже думаем, фокусируем свое внимание, видим. И это происходит постепенно", - объясняет врач.

Также диетолог отмечает, что в еде украинцев много трансжиров, которые негативно влияют на здоровье.

"Проблема украинцев - это высокогликимическое питание. Это означает, что в крови постоянно высокий уровень глюкозы. Это одна из причин преждевременного старения, а также очень многих заболеваний", - говорит Скиталинская.

Врач отмечает, что многие украинцы потребляют пищу в течение 14-16 часов. За привычными делами мы постоянно что-то едим - за телевизором, в кинотеатре, за чашкой кофе.

Такое питание приводит к постоянному выделению инсулина. Клеткам он не нужен в столь высоких дозах и это провоцирует системное воспаление, которое не ощущается сначала.

"Но наши ткани начинают изнашиваться, сосуды начинают воспаляться", - говорит врач.