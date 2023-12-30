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Диетолог назвала главный зимний фрукт, который поможет вам похудеть

Какой продукт поможет похудеть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Диетолог и основательница клиники Healthy Mays Мейс Аль-Али назвала главный зимний фрукт, который не только очень вкусный, но и помогает похудеть.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какой фрукт поможет похудеть

Как оказалось, лучшим фруктом, на который следует обратить внимание худеющим, оказалась хурма. Она не только поможет укрепить иммунитет, но и снизит уровень холестерина.

"Хурма содержит всего 0,3 г жира на порцию и шесть граммов клетчатки, которая помогает уменьшить воспаление и способствует здоровому пищеварению. Дубильные вещества в хурме могут уменьшить воспаление, действуют против бактерий и обезвреживают инфекции", - передает слова эксперта издание.

Не бойтесь того, что хурма сладкая, добавила диетолог. Она помогает предотвращать внезапные скачки уровня сахара в крови и даже способна помочь людям с диабетом.

"Хурму можно есть свежей, сушеной или вареной, ее часто используют для приготовления желе, напитков, пирогов, карри и пудингов. Она имеет мягкий вкус, похожий на дыню, но может быть горькой, если съесть ее слишком рано", - добавили в издании.

Хурма – лучший зимний фрукт для похудения (фото: freepik.com)

Ранее мы уже рассказывали, что хурма бывает терпкой из-за дубильных веществ в шкурке и косточках. Существует несколько лайфхаков, которые помогут сделать плоды сладкими:

  • позвольте хурме созреть естественным путем

  • искусственно ускорьте созревание (положите ее рядом с бананом)

  • нагрейте плод в микроволновке

  • положите фрукт в морозилку

  • натрите хурму лимонным соком.

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