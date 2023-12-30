Диетолог назвала главный зимний фрукт, который поможет вам похудеть

Диетолог и основательница клиники Healthy Mays Мейс Аль-Али назвала главный зимний фрукт, который не только очень вкусный, но и помогает похудеть.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Какой фрукт поможет похудеть

Как оказалось, лучшим фруктом, на который следует обратить внимание худеющим, оказалась хурма. Она не только поможет укрепить иммунитет, но и снизит уровень холестерина.

"Хурма содержит всего 0,3 г жира на порцию и шесть граммов клетчатки, которая помогает уменьшить воспаление и способствует здоровому пищеварению. Дубильные вещества в хурме могут уменьшить воспаление, действуют против бактерий и обезвреживают инфекции", - передает слова эксперта издание.

Не бойтесь того, что хурма сладкая, добавила диетолог. Она помогает предотвращать внезапные скачки уровня сахара в крови и даже способна помочь людям с диабетом.

"Хурму можно есть свежей, сушеной или вареной, ее часто используют для приготовления желе, напитков, пирогов, карри и пудингов. Она имеет мягкий вкус, похожий на дыню, но может быть горькой, если съесть ее слишком рано", - добавили в издании.

Хурма – лучший зимний фрукт для похудения (фото: freepik.com)

Как сделать хурму сладкой, если выбрали терпкую

Ранее мы уже рассказывали, что хурма бывает терпкой из-за дубильных веществ в шкурке и косточках. Существует несколько лайфхаков, которые помогут сделать плоды сладкими: