Диетолог назвала фрукт, который повышает либидо и замедляет старение

Чем полезно манго

Укрепляет иммунитет

Манго содержит витамин С, провитамин А и более 25 каротиноидов, которые поддерживают иммунную систему. Его яркий цвет - хороший маркер высокого содержания бета-каротина.

Защищает от повреждения клеток

По словам эксперта, манго богато антиоксидантами, в частности мангиферином - мощным соединением, которое часто называют "суперантиоксидантом".

Плод нейтрализует свободные радикалы, уменьшает воспаление и защищает клетки от повреждений. Исследования показывают, что мангиферин может иметь противораковые и кардиопротекторные свойства.

Кроме того, манго является прекрасным источником витамина С - один плод может обеспечить до 60% суточной потребности.

Витамин С способствует выработке коллагена, улучшает усвоение железа и нейтрализует свободные радикалы, замедляя старение клеток.

Защищает сердце и сосуды

Фрукт содержит вещества, в частности клетчатку, магний и калий, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина и регулируют артериальное давление.

Природный афродизиак

Часто манго называют "фруктом любви". Все потому, что он содержит витамин Е и бета-каротин, которые способствуют повышению либидо и улучшению качества спермы у мужчин.

Эти нутриенты поддерживают гормональный баланс и общее репродуктивное здоровье.

Поддерживает работу мозга

Манго содержит глутаминовую кислоту - нейромедиатор, способствующий улучшению концентрации, скорости мышления и памяти. Высокое содержание витамина В6 поддерживает работу нервной системы, помогая уменьшить усталость и уровень стресса.

Помогает пищеварению

Ферменты, содержащиеся в манго, помогают расщеплять белки, улучшая их усвоение, а пищевые волокна предотвращают запоры и поддерживают микрофлору кишечника.

Польза для глаз

Один средний манго обеспечивает до 15% суточной нормы витамина А, необходимого для поддержания здоровья сетчатки и адаптации глаз к темноте.

Лютеин и зеаксантин действуют как "природный крем от солнца", поглощая избыток света.

Кому нельзя есть манго

Стоит воздержаться от манго при пищеварительных расстройствах и диарее (слабительный эффект плода усилит проблемы), заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит), остром воспалении желудка (гастрит) или печени (гепатит).