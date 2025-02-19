Диетолог назвала фрукт, который повышает либидо и замедляет старение

Манго является самым вкусным экзотическим фруктом. Плод славится как природный афродизиак и является настоящим источником ценных для организма нутриентов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Укрепляет иммунитет
Манго содержит витамин С, провитамин А и более 25 каротиноидов, которые поддерживают иммунную систему. Его яркий цвет - хороший маркер высокого содержания бета-каротина.
Защищает от повреждения клеток
По словам эксперта, манго богато антиоксидантами, в частности мангиферином - мощным соединением, которое часто называют "суперантиоксидантом".
Плод нейтрализует свободные радикалы, уменьшает воспаление и защищает клетки от повреждений. Исследования показывают, что мангиферин может иметь противораковые и кардиопротекторные свойства.
Кроме того, манго является прекрасным источником витамина С - один плод может обеспечить до 60% суточной потребности.
Витамин С способствует выработке коллагена, улучшает усвоение железа и нейтрализует свободные радикалы, замедляя старение клеток.
Защищает сердце и сосуды
Фрукт содержит вещества, в частности клетчатку, магний и калий, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина и регулируют артериальное давление.
Природный афродизиак
Часто манго называют "фруктом любви". Все потому, что он содержит витамин Е и бета-каротин, которые способствуют повышению либидо и улучшению качества спермы у мужчин.
Эти нутриенты поддерживают гормональный баланс и общее репродуктивное здоровье.
Поддерживает работу мозга
Манго содержит глутаминовую кислоту - нейромедиатор, способствующий улучшению концентрации, скорости мышления и памяти. Высокое содержание витамина В6 поддерживает работу нервной системы, помогая уменьшить усталость и уровень стресса.
Помогает пищеварению
Ферменты, содержащиеся в манго, помогают расщеплять белки, улучшая их усвоение, а пищевые волокна предотвращают запоры и поддерживают микрофлору кишечника.
Польза для глаз
Один средний манго обеспечивает до 15% суточной нормы витамина А, необходимого для поддержания здоровья сетчатки и адаптации глаз к темноте.
Лютеин и зеаксантин действуют как "природный крем от солнца", поглощая избыток света.
Стоит воздержаться от манго при пищеварительных расстройствах и диарее (слабительный эффект плода усилит проблемы), заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит), остром воспалении желудка (гастрит) или печени (гепатит).
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