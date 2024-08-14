Диетолог назвала фактор, который приводит к перееданию и быстрому набору веса

Какой фактор приводит к перееданию

Стресс - невидимый враг, влияющий на решения и привычки, даже когда мы этого не осознаем. Одно из таких влияний - это желание "заесть" проблемы, тяга к пище, которая, кажется, приносит временное облегчение.

В краткосрочной перспективе стресс может снизить аппетит. Нервная система посылает сообщения надпочечникам, чтобы те выкачивали гормон адреналин. Адреналин помогает запустить реакцию организма "бей или беги" - ускоренное физиологическое состояние, временно подавляющее желание есть.

Надпочечники выделяют другой гормон, называемый кортизол. Кортизол может повышать аппетит и влиять на мотивацию, в частности на мотивацию к пище.

Когда стрессовый эпизод заканчивается, уровень кортизола обычно снижается. Однако если стресс не исчезает или если стрессовая реакция застревает во "включенном" состоянии, кортизол может оставаться повышенным.

Стресс также влияет на пищевые предпочтения. Физический или эмоциональный стресс может увеличивать потребление пищи, богатой жирами и сахарами. Высокий уровень кортизола в сочетании с повышенным уровнем инсулина может быть причиной этого.

Что вызывает облегчение

Пища, богатая жирами и сахаром, может вызвать ощущение временного облегчения и уменьшать стресс. Эти продукты могут иметь эффект обратной связи, уменьшая стрессовые реакции и связанные с ним эмоции.

Однако переедание не является единственным следствием стресса, что может привести к набору лишних килограммов. Люди в состоянии стресса часто спят меньше, меньше двигаются и употребляют больше алкоголя, что также способствует увеличению веса.

В частности, для преодоления стресса полезен комплексный подход, включающий физические упражнения, медитацию, поддержку близких и своевременное обращение к медицинским специалистам.