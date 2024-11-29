Диетолог назвала диету и продукты, которые могут защитить от рака

Снизить риск возникновения рака можно с помощью полезных продуктов питания и специальной диеты. Диетолог назвала, чего следует избегать, чтобы уберечь здоровье.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, кто в зоне риска и кому необходимо тщательно следить за своим организмом.
По словам диетолога Ольги Безуглой, в первую очередь нужно помнить - отказ от курения, уменьшение потребления алкоголя, контроль веса тела и активность имеют решающее значение для снижения риска рака.
К примеру, средиземноморская диета с высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и противовоспалительных веществ, низким содержанием красного и обработанного мяса и ультраобработанных продуктов имеет связь с защитным эффектом от рака.
Исследования показали, что диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и других богатых клетчаткой растительных продуктов обеспечивают защиту от развития рака.
Потребление разнообразной диеты, обеспечивающей оптимальное количество клетчатки, витаминов, минералов и полезных растительных соединений имеет важное значение для общего здоровья и снижения рака.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт National center intensive.