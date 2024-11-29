Диетолог назвала диету и продукты, которые могут защитить от рака

Как питаться

По словам диетолога Ольги Безуглой, в первую очередь нужно помнить - отказ от курения, уменьшение потребления алкоголя, контроль веса тела и активность имеют решающее значение для снижения риска рака.

К примеру, средиземноморская диета с высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и противовоспалительных веществ, низким содержанием красного и обработанного мяса и ультраобработанных продуктов имеет связь с защитным эффектом от рака.

Исследования показали, что диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и других богатых клетчаткой растительных продуктов обеспечивают защиту от развития рака.

Потребление разнообразной диеты, обеспечивающей оптимальное количество клетчатки, витаминов, минералов и полезных растительных соединений имеет важное значение для общего здоровья и снижения рака.

Что может повышать риск возникновения рака