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Диетолог назвала диету и продукты, которые могут защитить от рака

Пятница 29 ноября 2024 17:10
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Диетолог назвала диету и продукты, которые могут защитить от рака Как питаться во избежание рака (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Снизить риск возникновения рака можно с помощью полезных продуктов питания и специальной диеты. Диетолог назвала, чего следует избегать, чтобы уберечь здоровье.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, кто в зоне риска и кому необходимо тщательно следить за своим организмом.

Как питаться

По словам диетолога Ольги Безуглой, в первую очередь нужно помнить - отказ от курения, уменьшение потребления алкоголя, контроль веса тела и активность имеют решающее значение для снижения риска рака.

К примеру, средиземноморская диета с высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и противовоспалительных веществ, низким содержанием красного и обработанного мяса и ультраобработанных продуктов имеет связь с защитным эффектом от рака.

Исследования показали, что диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и других богатых клетчаткой растительных продуктов обеспечивают защиту от развития рака.

Потребление разнообразной диеты, обеспечивающей оптимальное количество клетчатки, витаминов, минералов и полезных растительных соединений имеет важное значение для общего здоровья и снижения рака.

Что может повышать риск возникновения рака

Поддержание нормального веса может снизить риск заболевания 13 видами рака. Человек должен двигаться, чтобы иметь крепкую иммунную систему и быть здоровыми. Выбирайте упражнения, укрепляющие силу и повышающие аэробные способности.

Физические упражнения также помогают снизить стресс. Хронический стресс могут поставить под угрозу иммунную систему, посредственно приводя к таким серьезным заболеваниям, как рак.

Уменьшите влияние ультрафиолетовых лучей и других видов радиации. Используйте солнцезащитный крем для лица вне зависимости от времени года.

Важно, что семейная история рака может быть вне контроля, но это дает информацию о том, что важно тщательно следить за своим здоровьем.

Здоровый образ жизни, слежение за генетическими рисками и прохождение рекомендованных скрининговых тестов - лучший способ избежать онкологии

Ранее мы сообщали о продуктах, которые помогут избежать диабета.

Также мы писали о причинах рака поджелудочной железы, на которые человек не влияет.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт National center intensive.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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