Диетолог назвала диету и продукты, которые могут защитить от рака
Снизить риск возникновения рака можно с помощью полезных продуктов питания и специальной диеты. Диетолог назвала, чего следует избегать, чтобы уберечь здоровье.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, кто в зоне риска и кому необходимо тщательно следить за своим организмом.
Как питаться
По словам диетолога Ольги Безуглой, в первую очередь нужно помнить - отказ от курения, уменьшение потребления алкоголя, контроль веса тела и активность имеют решающее значение для снижения риска рака.
К примеру, средиземноморская диета с высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и противовоспалительных веществ, низким содержанием красного и обработанного мяса и ультраобработанных продуктов имеет связь с защитным эффектом от рака.
Исследования показали, что диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и других богатых клетчаткой растительных продуктов обеспечивают защиту от развития рака.
Потребление разнообразной диеты, обеспечивающей оптимальное количество клетчатки, витаминов, минералов и полезных растительных соединений имеет важное значение для общего здоровья и снижения рака.
Что может повышать риск возникновения рака
Поддержание нормального веса может снизить риск заболевания 13 видами рака. Человек должен двигаться, чтобы иметь крепкую иммунную систему и быть здоровыми. Выбирайте упражнения, укрепляющие силу и повышающие аэробные способности.
Физические упражнения также помогают снизить стресс. Хронический стресс могут поставить под угрозу иммунную систему, посредственно приводя к таким серьезным заболеваниям, как рак.
Уменьшите влияние ультрафиолетовых лучей и других видов радиации. Используйте солнцезащитный крем для лица вне зависимости от времени года.
Важно, что семейная история рака может быть вне контроля, но это дает информацию о том, что важно тщательно следить за своим здоровьем.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт National center intensive.
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