Диетолог назвала диету, которая восстановит организм и снизит вес тела
Изменения веса и общего состояния здоровья всегда зависят от постоянных привычек в питании. Диетолог рассказала о реверсной диете и как она влияет на организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Почему не стоит жестоко ограничивать себя в еде
Часто люди сталкиваются с трендами жестких ограничительных диет, которые обещают быстрые результаты. Однако такие подходы редко обеспечивают долговременный эффект и могут приводить к эффекту, когда вес возвращается, иногда даже с избытком.
"Сбалансированное питание и постоянные изменения - лучший путь к здоровью", - отметила эксперт.
Однако есть ситуации, когда ограничение определенных нутриентов действительно обосновано. Например, в случае медицинских показаний - аллергий, непереносимости продуктов или элиминационных диет при хронических заболеваниях. В таких случаях диеты являются инструментом для диагностики или лечения, но они не должны становиться вашей "нормой" на всю жизнь.
После периода вынужденного ограничения питания она помогает постепенно вернуться к сбалансированному рациону без резкого набора веса или дискомфорта для организма.
Что такое реверсная диета
Реверсная диета предусматривает постепенное увеличение калорий и нутриентов после ограничений. Ее главная цель - восстановление метаболизма, минимизация набора веса и адаптация организма к новым условиям питания.
Постепенно увеличивайте калорийность
Стоит добавлять 50-100 калорий еженедельно, чтобы организм имел время адаптироваться.
Верните элиминационные нутриенты
Постепенно вводите в питание те нутриенты, которые были ограничены. Например, здоровые жиры, если они были исключены, или сложные углеводы, которые важны для энергии.
Контролируйте реакцию организма
Регулярно отслеживайте вес, состав тела и общее самочувствие.
Поддерживайте физическую активность
Сосредоточьтесь на силовых упражнениях, чтобы стимулировать метаболизм и сохранять мышечную массу.
Будьте терпеливы
Реверсная диета требует времени - наблюдайте за своим состоянием и вносите коррективы при необходимости.
Важно помнить, что реверсная диета не является оправданием для любых "модных" ограничительных схем.
Она становится эффективной только тогда, когда ее используют после обоснованных и временных ограничений, рекомендованных специалистом.
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