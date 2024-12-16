Названа диета, которая поможет снизить высокое давление

Здоровое питание способно помочь организму поддерживать давление на должном уровне и избежать серьезных осложнений. Диетолог назвала диету, которая полезна для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о естественных способах, которые помогут нормализовать стик без таблеток.
По словам диетолога Натальи Самойленко, стоит ограничить потребление соли в рационе. В частности, не только той, которую добавляете собственноручно в блюда, но и той, которая является скрытой в магазинных продуктах.
Важно знать, что соль задерживает жидкость, которая в свою очередь влияет на артериальное давление.
Также диетолог советует перейти на DASH-диету - это версия средиземноморской диеты, но с уменьшенным количеством соли.
Кроме этого в такой диете есть большое количество растительной пищи, мясо нужно заменить на рыбу и морепродукты.
Стоит также выбирать оливковое масло вместо подсолнечного.
Добавим, что чаще всего высокое кровяное давление протекает бессимптомно, и человек совершенно не подозревает о нем до тех пор, пока не произойдет что-то, что требует медицинской помощи.
Основные симптомы гипертонии включают:
Регулярный спорт
Упражнения - одно из лучших средств снизить высокое кровяное давление. Регулярные занятия спортом помогают сделать сердце сильнее и лучше перекачивать кровь.
150 минут в неделю умеренных упражнений, таких как ходьба, или 75 минут интенсивных упражнений, например, бег, могут помочь снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца.
Избегайте кофеина
Кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение артериального давления, даже если у вас обычно давление нормальное.
Чтобы узнать, может ли кофеин повышать ваше кровяное давление, измерьте его перед тем, как выпить чашку кофе или другого напитка с кофеином, а затем еще раз через 30-120 минут после этого.
Здоровый вес
Для людей с избыточной массой тела похудение может иметь большое значение для здоровья сердца. В целом потеря 5% массы тела может значительно снизить высокое кровяное давление.
Когда процесс похудения сочетается с упражнениями, то это помогает кровеносным сосудам лучше расширяться и сужаться, облегчая перекачку крови.
Ягоды
Ягоды богаты полифенолами - натуральные растительные соединения, которые полезны для сердца.
Полифенолы могут снизить риск инсульта, сердечных заболеваний и диабета, а также снизить сердечное давление, уменьшить резистентность к инсулину и системные воспаления.
Избегайте курения
Табак вызывает небольшое временное повышение артериального давления. К тому же вещества, содержащиеся в табаке, могут повреждать кровеносные сосуды.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайты Doc.ua и Medical News Today.