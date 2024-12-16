Названа диета, которая поможет снизить высокое давление

Здоровое питание способно помочь организму поддерживать давление на должном уровне и избежать серьезных осложнений. Диетолог назвала диету, которая полезна для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о естественных способах, которые помогут нормализовать стик без таблеток.

Какая диета снижает давление

По словам диетолога Натальи Самойленко, стоит ограничить потребление соли в рационе. В частности, не только той, которую добавляете собственноручно в блюда, но и той, которая является скрытой в магазинных продуктах.

Важно знать, что соль задерживает жидкость, которая в свою очередь влияет на артериальное давление.

Также диетолог советует перейти на DASH-диету - это версия средиземноморской диеты, но с уменьшенным количеством соли.

Кроме этого в такой диете есть большое количество растительной пищи, мясо нужно заменить на рыбу и морепродукты.

Стоит также выбирать оливковое масло вместо подсолнечного.

Добавим, что чаще всего высокое кровяное давление протекает бессимптомно, и человек совершенно не подозревает о нем до тех пор, пока не произойдет что-то, что требует медицинской помощи.

Основные симптомы гипертонии включают:

головокружение

головная боль

слабость

иногда одышку

мерцание перед глазами

тошноту

Какие способы снижают давление

Регулярный спорт

Упражнения - одно из лучших средств снизить высокое кровяное давление. Регулярные занятия спортом помогают сделать сердце сильнее и лучше перекачивать кровь.

150 минут в неделю умеренных упражнений, таких как ходьба, или 75 минут интенсивных упражнений, например, бег, могут помочь снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца.

Избегайте кофеина

Кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение артериального давления, даже если у вас обычно давление нормальное.

Чтобы узнать, может ли кофеин повышать ваше кровяное давление, измерьте его перед тем, как выпить чашку кофе или другого напитка с кофеином, а затем еще раз через 30-120 минут после этого.

Здоровый вес

Для людей с избыточной массой тела похудение может иметь большое значение для здоровья сердца. В целом потеря 5% массы тела может значительно снизить высокое кровяное давление.

Когда процесс похудения сочетается с упражнениями, то это помогает кровеносным сосудам лучше расширяться и сужаться, облегчая перекачку крови.

Ягоды

Ягоды богаты полифенолами - натуральные растительные соединения, которые полезны для сердца.

Полифенолы могут снизить риск инсульта, сердечных заболеваний и диабета, а также снизить сердечное давление, уменьшить резистентность к инсулину и системные воспаления.

Избегайте курения

Табак вызывает небольшое временное повышение артериального давления. К тому же вещества, содержащиеся в табаке, могут повреждать кровеносные сосуды.