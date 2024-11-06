Диетолог назвала красный напиток, снижающий давление и вздутие живота

Польза чая каркаде

Диетолог Лаура Парада рассказала, что чай из каркаде имеет множество преимуществ для здоровья, включая уменьшение вздутия живота.

Такой чай пьют как холодными, так и горячими, и во многих культурах его используются для борьбы с бессонницей, сердечными проблемами и воспалениями.

Суточная норма

Настой красного каркаде можно пить в течение дня. В зависимости от желаний и сезона его пьют горячим или холодным, даже с добавлением льда.

Рекомендованная доза - не больше 10 г/день, то есть не более 5 чашек.

Гипертоникам рекомендуется употреблять каркаде теплым или охлажденным по 1-2 чашки в день.

Противопоказания

Не стоит заваривать и пить каркаде чай людям с повышенной кислотностью, обострением гастрита или язвы.

Не рекомендуется пить чай тем, кто страдает мочекаменной или желчнокаменной болезнью в период обострения. Напиток является мочегонным и может спровоцировать движение камней.