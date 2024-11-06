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Диетолог назвала красный напиток, снижающий давление и вздутие живота

Чем полезен чай каркаде (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вздутие живота и высокое артериальное давление являются распространенными проблемами у людей. Избежать таких состояний можно с помощью чая каркаде.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Польза чая каркаде

Диетолог Лаура Парада рассказала, что чай из каркаде имеет множество преимуществ для здоровья, включая уменьшение вздутия живота.

Такой чай пьют как холодными, так и горячими, и во многих культурах его используются для борьбы с бессонницей, сердечными проблемами и воспалениями.

Суточная норма

Настой красного каркаде можно пить в течение дня. В зависимости от желаний и сезона его пьют горячим или холодным, даже с добавлением льда.

Рекомендованная доза - не больше 10 г/день, то есть не более 5 чашек.

Гипертоникам рекомендуется употреблять каркаде теплым или охлажденным по 1-2 чашки в день.

Не стоит заваривать и пить каркаде чай людям с повышенной кислотностью, обострением гастрита или язвы.

Не рекомендуется пить чай тем, кто страдает мочекаменной или желчнокаменной болезнью в период обострения. Напиток является мочегонным и может спровоцировать движение камней.

Раньше мы сообщали, как правильно хранить чай дома, и куда его класть не стоит.

Читайте также, действительно ли работают "чудо-чаи" для похудения.

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