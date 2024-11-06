Диетолог назвала красный напиток, снижающий давление и вздутие живота

Вздутие живота и высокое артериальное давление являются распространенными проблемами у людей. Избежать таких состояний можно с помощью чая каркаде.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Польза чая каркаде

Диетолог Лаура Парада рассказала, что чай из каркаде имеет множество преимуществ для здоровья, включая уменьшение вздутия живота.

Такой чай пьют как холодными, так и горячими, и во многих культурах его используются для борьбы с бессонницей, сердечными проблемами и воспалениями.

Напиток также помогает ускорить метаболизм и снижает артериальное давление.

Фруктовые кислоты, присутствующие в напитке, могут действовать как слабительные. Помимо пищеварительного эффекта они помогают бороться с изжогой и желудочными спазмами.

По словам эксперта, эти лечебные и мочегонные свойства связаны с высоким содержанием железа и витамина С, минералов и антиоксидантов, таких как полифенолы.

К тому же в таком красном напитке содержатся противовоспалительные свойства именно благодаря содержанию полифенолов, являющихся растительными соединениями, которые рекомендуют диетологи для профилактики многих заболеваний.

Антиоксиданты в гибискусе защищают клетки, но другие соединения в этом растении могут способствовать снижению веса и минимизировать проблемы со здоровьем, связанные с избыточным весом и ожирением. Есть несколько исследований, обнаруживших связь между чаем каркаде и более быстрым метаболизмом.

Суточная норма

Настой красного каркаде можно пить в течение дня. В зависимости от желаний и сезона его пьют горячим или холодным, даже с добавлением льда.

Рекомендованная доза - не больше 10 г/день, то есть не более 5 чашек.

Гипертоникам рекомендуется употреблять каркаде теплым или охлажденным по 1-2 чашки в день.

Противопоказания

Не стоит заваривать и пить каркаде чай людям с повышенной кислотностью, обострением гастрита или язвы.

Не рекомендуется пить чай тем, кто страдает мочекаменной или желчнокаменной болезнью в период обострения. Напиток является мочегонным и может спровоцировать движение камней.