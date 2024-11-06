Диетолог назвала красный напиток, снижающий давление и вздутие живота
Вздутие живота и высокое артериальное давление являются распространенными проблемами у людей. Избежать таких состояний можно с помощью чая каркаде.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Польза чая каркаде
Диетолог Лаура Парада рассказала, что чай из каркаде имеет множество преимуществ для здоровья, включая уменьшение вздутия живота.
Такой чай пьют как холодными, так и горячими, и во многих культурах его используются для борьбы с бессонницей, сердечными проблемами и воспалениями.
Напиток также помогает ускорить метаболизм и снижает артериальное давление.
Фруктовые кислоты, присутствующие в напитке, могут действовать как слабительные. Помимо пищеварительного эффекта они помогают бороться с изжогой и желудочными спазмами.
По словам эксперта, эти лечебные и мочегонные свойства связаны с высоким содержанием железа и витамина С, минералов и антиоксидантов, таких как полифенолы.
К тому же в таком красном напитке содержатся противовоспалительные свойства именно благодаря содержанию полифенолов, являющихся растительными соединениями, которые рекомендуют диетологи для профилактики многих заболеваний.
Антиоксиданты в гибискусе защищают клетки, но другие соединения в этом растении могут способствовать снижению веса и минимизировать проблемы со здоровьем, связанные с избыточным весом и ожирением. Есть несколько исследований, обнаруживших связь между чаем каркаде и более быстрым метаболизмом.
Суточная норма
Настой красного каркаде можно пить в течение дня. В зависимости от желаний и сезона его пьют горячим или холодным, даже с добавлением льда.
Рекомендованная доза - не больше 10 г/день, то есть не более 5 чашек.
Гипертоникам рекомендуется употреблять каркаде теплым или охлажденным по 1-2 чашки в день.
Противопоказания
Не стоит заваривать и пить каркаде чай людям с повышенной кислотностью, обострением гастрита или язвы.
Не рекомендуется пить чай тем, кто страдает мочекаменной или желчнокаменной болезнью в период обострения. Напиток является мочегонным и может спровоцировать движение камней.
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