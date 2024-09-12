Диетолог назвала частые ошибки, которые могут совершить люди за обеденным столом

Многие люди не осознают, но на пищеварение и общее состояние здоровья влияет не только пища, которую мы едим, но и то, как мы ее потребляем. Диетолог назвала список ошибок, которые следует избегать за обеденным столом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Диетолог и фармацевт Дебора Грейсон рассказала, что можно, а чего лучше избегать во время еды и как это влияет на здоровье.
Пищеварительная система нуждается, чтобы человек был расслаблен, тогда он будет работать должным образом.
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