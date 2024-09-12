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Диетолог назвала частые ошибки, которые могут совершить люди за обеденным столом

Что можно делать, а чего избегать во время еды (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди не осознают, но на пищеварение и общее состояние здоровья влияет не только пища, которую мы едим, но и то, как мы ее потребляем. Диетолог назвала список ошибок, которые следует избегать за обеденным столом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Диетолог и фармацевт Дебора Грейсон рассказала, что можно, а чего лучше избегать во время еды и как это влияет на здоровье.

Пищеварительная система нуждается, чтобы человек был расслаблен, тогда он будет работать должным образом.

Ранее мы сообщали, действительно ли черных хлеб полезнее белого.

Также читайте, можно ли есть виноград во время похудения.

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