Диетолог назвала частые ошибки, которые могут совершить люди за обеденным столом
Многие люди не осознают, но на пищеварение и общее состояние здоровья влияет не только пища, которую мы едим, но и то, как мы ее потребляем. Диетолог назвала список ошибок, которые следует избегать за обеденным столом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Диетолог и фармацевт Дебора Грейсон рассказала, что можно, а чего лучше избегать во время еды и как это влияет на здоровье.
Избегание зелени
Следует есть зелень вместе с богатыми витамином С фруктами или овощами, чтобы помочь организму усваивать больше железа.
Совмещение брокколи, капусты и шпината с такими продуктами как перец, помидоры, киви, ягоды и цитрусовые, может помочь активировать железо в зелени.
Листовая зелень содержит витамин С, но он часто теряется в процессе приготовления, поэтому фрукты в конце еды или гарнир к салату могут помочь повысить уровень железа.
Больше белка
Большинству взрослых людей требуется около 25 мг белка за один прием пищи, содержащийся в продуктах животного происхождения, фасоли и бобовых.
Достаточное количество белка необходимо для многих функций в организме, включая восстановление поврежденных тканей. Это также помогает сбалансировать углеводы в пище, чтобы улучшить уровень сахара в крови и контролировать аппетит.
Есть перед телевизором
Сидите за столом, а не сутулясь на диване, чтобы улучшить осанку и облегчить процесс прохождения пищи через пищеварительную систему.
Телевизор будет вас отвлекать, а нужно, чтобы вы осознали, сколько съели и тщательно ли все пережевывали.
Это в свою очередь облегчает пищеварительной системе расщеплять пищу и уменьшает риск проблем с пищеварением, включая расстройство и рефлюкс.
Пить чай или кофе с едой
Употребление чая или кофе во время еды, содержащей железо, такого как мясо и листовые зеленые овощи, не очень полезно.
Химические вещества в чае и кофе могут препятствовать усвоению железа, которое важно для организма и его способности транспортировать кислород, а также многих других функций.
Если вы будете пить чай во время еды, у вас может произойти анемия.
Обедать в стрессе
Когда мы едим пищу, мы должны быть спокойны. Часто обед на работе становится стрессовым, ведь мы стараемся уложиться в сроки.
Пищеварительная система нуждается, чтобы человек был расслаблен, тогда он будет работать должным образом.
Люди, которые постоянно находятся в стрессе и не выделяют времени, чтобы расслабиться и поесть, чаще испытывают проблемы с пищеварением и кислотный рефлюкс.
Вода во время еды
Предполагается, что потребление воды, сока или другой жидкости во время еды может снизить уровень кислоты в желудке и осложнить переваривание пищи.
На самом деле это миф, но наличие жидкости в желудке вместе с едой может снизить количество пищи, которую вы можете съесть.
Откажитесь от еды перед сном
Старайтесь есть не позднее чем за три часа до сна.
Лежа с едой в желудке можно увеличить риск возвращения пищи в горло, вызывая рефлюкс.
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