Диетолог назвала частые ошибки, которые могут совершить люди за обеденным столом

Многие люди не осознают, но на пищеварение и общее состояние здоровья влияет не только пища, которую мы едим, но и то, как мы ее потребляем. Диетолог назвала список ошибок, которые следует избегать за обеденным столом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Диетолог и фармацевт Дебора Грейсон рассказала, что можно, а чего лучше избегать во время еды и как это влияет на здоровье.

Избегание зелени

Следует есть зелень вместе с богатыми витамином С фруктами или овощами, чтобы помочь организму усваивать больше железа.

Совмещение брокколи, капусты и шпината с такими продуктами как перец, помидоры, киви, ягоды и цитрусовые, может помочь активировать железо в зелени.

Листовая зелень содержит витамин С, но он часто теряется в процессе приготовления, поэтому фрукты в конце еды или гарнир к салату могут помочь повысить уровень железа.

Больше белка

Большинству взрослых людей требуется около 25 мг белка за один прием пищи, содержащийся в продуктах животного происхождения, фасоли и бобовых.

Достаточное количество белка необходимо для многих функций в организме, включая восстановление поврежденных тканей. Это также помогает сбалансировать углеводы в пище, чтобы улучшить уровень сахара в крови и контролировать аппетит.

Есть перед телевизором

Сидите за столом, а не сутулясь на диване, чтобы улучшить осанку и облегчить процесс прохождения пищи через пищеварительную систему.

Телевизор будет вас отвлекать, а нужно, чтобы вы осознали, сколько съели и тщательно ли все пережевывали.

Это в свою очередь облегчает пищеварительной системе расщеплять пищу и уменьшает риск проблем с пищеварением, включая расстройство и рефлюкс.

Пить чай или кофе с едой

Употребление чая или кофе во время еды, содержащей железо, такого как мясо и листовые зеленые овощи, не очень полезно.

Химические вещества в чае и кофе могут препятствовать усвоению железа, которое важно для организма и его способности транспортировать кислород, а также многих других функций.

Если вы будете пить чай во время еды, у вас может произойти анемия.

Обедать в стрессе

Когда мы едим пищу, мы должны быть спокойны. Часто обед на работе становится стрессовым, ведь мы стараемся уложиться в сроки.

Пищеварительная система нуждается, чтобы человек был расслаблен, тогда он будет работать должным образом.

Люди, которые постоянно находятся в стрессе и не выделяют времени, чтобы расслабиться и поесть, чаще испытывают проблемы с пищеварением и кислотный рефлюкс.

Вода во время еды

Предполагается, что потребление воды, сока или другой жидкости во время еды может снизить уровень кислоты в желудке и осложнить переваривание пищи.

На самом деле это миф, но наличие жидкости в желудке вместе с едой может снизить количество пищи, которую вы можете съесть.

Откажитесь от еды перед сном

Старайтесь есть не позднее чем за три часа до сна.