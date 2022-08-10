Дієтолог назвала хвороби і стани, при яких не можна їсти кавун

У розпал сезону кавунів варто пам'ятати, що не всім можна ласувати цими ароматними, солодкими й соковитими плодами.
При яких хворобах і станах варто відмовитися від кавуна, чим він унікальний, розповіла дієтолог Світлана Фус.
Попри беззаперечну користь, ягоду не можна їсти при:
Кавун, за словами експертки, відмінно освіжає, втамовує спрагу і наводнює організм. Він практично повністю складається з води і багатий електролітами.
До того ж, у ньому багато лікопену. Цей каротиноїдний пігмент стимулює виробництво колагену і перешкоджає пошкодженню шкіри УФ-променями.
Фото: Кавуни - смачні й корисні плоди (pixabay)
Стрункість. На 80% він складається з води, а в 100 грамах всього 40 калорій. В кавуні багато пектинів, які виводять токсини.
Детокс. Кавун дає сечо- та жовчогінний ефект, запобігає створенню каменів у нирках та жовчному міхурі.
Фітнес. Цитрулін виводить молочну кислоту, яка накопичується у м'язах під час занять спортом.
Молодість. Антиоксидант лікопін знижує рівень холестерину. Вітаміни С і Р, фолієва кислота, калій та магній покращують метаболізм.
Настрій. Цитрулін перетворюється на аргінін, який понижує тиск, покращує еластичність судин і працює як антидепресант.
Раніше доктор Євген Комаровський розповів, де менше нітратів - в кавунах чи динях.
Також ми писали, як вибрати "правильний" кавун.