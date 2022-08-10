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Дієтолог назвала хвороби і стани, при яких не можна їсти кавун

Фото: Кавуни на ринку (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У розпал сезону кавунів варто пам'ятати, що не всім можна ласувати цими ароматними, солодкими й соковитими плодами.

При яких хворобах і станах варто відмовитися від кавуна, чим він унікальний, розповіла дієтолог Світлана Фус.

Кому не можна кавун

Попри беззаперечну користь, ягоду не можна їсти при:

  • діареї,
  • коліті,
  • загостренні хвороб органів травлення,
  • каменях у нирках,
  • захворюваннях передміхурової залози.

Чим унікальний кавун

Кавун, за словами експертки, відмінно освіжає, втамовує спрагу і наводнює організм. Він практично повністю складається з води і багатий електролітами.

До того ж, у ньому багато лікопену. Цей каротиноїдний пігмент стимулює виробництво колагену і перешкоджає пошкодженню шкіри УФ-променями.

Фото: Кавуни - смачні й корисні плоди (pixabay)

5 причин полюбити кавун

Стрункість. На 80% він складається з води, а в 100 грамах всього 40 калорій. В кавуні багато пектинів, які виводять токсини.

Детокс. Кавун дає сечо- та жовчогінний ефект, запобігає створенню каменів у нирках та жовчному міхурі.

Фітнес. Цитрулін виводить молочну кислоту, яка накопичується у м'язах під час занять спортом.

Молодість. Антиоксидант лікопін знижує рівень холестерину. Вітаміни С і Р, фолієва кислота, калій та магній покращують метаболізм.

Настрій. Цитрулін перетворюється на аргінін, який понижує тиск, покращує еластичність судин і працює як антидепресант.

Раніше доктор Євген Комаровський розповів, де менше нітратів - в кавунах чи динях.

Також ми писали, як вибрати "правильний" кавун.

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