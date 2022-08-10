Дієтолог назвала хвороби і стани, при яких не можна їсти кавун

У розпал сезону кавунів варто пам'ятати, що не всім можна ласувати цими ароматними, солодкими й соковитими плодами.

При яких хворобах і станах варто відмовитися від кавуна, чим він унікальний, розповіла дієтолог Світлана Фус.

Кому не можна кавун

Попри беззаперечну користь, ягоду не можна їсти при:

діареї,

коліті,

загостренні хвороб органів травлення,

каменях у нирках,

захворюваннях передміхурової залози.

Чим унікальний кавун

Кавун, за словами експертки, відмінно освіжає, втамовує спрагу і наводнює організм. Він практично повністю складається з води і багатий електролітами.

До того ж, у ньому багато лікопену. Цей каротиноїдний пігмент стимулює виробництво колагену і перешкоджає пошкодженню шкіри УФ-променями.

Фото: Кавуни - смачні й корисні плоди (pixabay)

5 причин полюбити кавун

Стрункість. На 80% він складається з води, а в 100 грамах всього 40 калорій. В кавуні багато пектинів, які виводять токсини.

Детокс. Кавун дає сечо- та жовчогінний ефект, запобігає створенню каменів у нирках та жовчному міхурі.

Фітнес. Цитрулін виводить молочну кислоту, яка накопичується у м'язах під час занять спортом.

Молодість. Антиоксидант лікопін знижує рівень холестерину. Вітаміни С і Р, фолієва кислота, калій та магній покращують метаболізм.

Настрій. Цитрулін перетворюється на аргінін, який понижує тиск, покращує еластичність судин і працює як антидепресант.