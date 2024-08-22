Диетолог назвала "белое мясо", которое снижает холестерин и воспаление в организме

Чем полезна рыба

Источник Омега-3

Как известно, рыба - это белое мясо, которое является одним из самых полезных продуктов.

При этом мясо рыбы нежное и вкусное, богатое питательными веществами и не имеет побочных эффектов.

По словам эксперта, рыба является незаменимым источником омега-3 жирных кислот, которые организм не способен производить самостоятельно.

Эти полезные жиры играют ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, помогают снижать уровень "плохого" холестерина и триглицеридов в крови, а также оказывают противовоспалительное действие.

Регулярное употребление рыбы может снизить риск развития сердечных заболеваний, инсультов и гипертонии, что особенно важно в современном мире.

Содержит высококачественный белок

Рыба богата высококачественным белоком, необходимым для поддержания мышечной массы и восстановления тканей.

Важно отметить, что белок из рыбы легче усваивается организмом, чем белок из мяса, что делает его идеальным вариантом для людей всех возрастов, включая детей и пожилых людей.

Витамины группы В

Кроме того, рыба содержит витамины группы В, йод, селен и цинк, необходимые для правильного функционирования щитовидной железы, поддержания здоровья кожи, волос и ногтей, а также для общего тонуса организма.

"Если вы заботитесь о своем здоровье, рыба должна занимать почетное место в вашем рационе", - отметила диетолог.

Норма рыбы для организма

Достаточно употреблять рыбу дважды в неделю, чтобы снабдить свой организм необходимыми веществами.

﻿﻿Выбирайте жирные сорта, такие как лосось, скумбрия или сардины, чтобы получить максимум пользы, или предпочитаете более легкие сорта вроде щепы или хека, если следите за калорийностью своего питания.

Что нельзя есть с рыбой

Не рекомендуют есть рыбу со следующими продуктами:

молоко

фрукты

грибы

бобовые

Все эти продукты сами по себе могут выступать как полноценное блюдо и при сочетании с другим равноценным компонентом приведут к длительному перевариванию и тяжести в животе, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Лучше сочетать рыбу с овощами, в том числе с помидорами, картофелем, луком, зеленью и морковью.