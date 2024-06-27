Диетолог назвала безопасную диету, которая помогает эффективно похудеть

Что такое интервальная голодовка

По словам эксперта, интервальное голодание - это безопасно и результативно. Но на самом деле не намного эффективнее, чем любая другая диета. Кроме того, многим тяжело голодать.

Во время интервального голодания глюкоза может попадать в клетки только с инсулином, гормоном, вырабатываемым в поджелудочной железе. Между приемами пищи, пока вы не перекусываете, уровень инсулина снижается и жировые клетки могут высвободить глюкозу из жирового депо и использовать ее как энергию.

Тогда человек теряет вес, если позволит своему телу снизить уровень инсулина. Вся идея интервального голодания состоит в том, чтобы позволить инсулину спуститься на такой период, чтобы человек мог сжигать жир.

Схема голодовки

Классическая схема интервального голодания - 16/8:

8:00 - завтрак

10:30-11:00 - второй завтрак

13:00 - обед

16:00 - полдник

после 16:00 можно пить воду и травяной чай.

К тому же не менее важно то, что именно вы употребляете в эти 8 часов!

Диетолог напоминает о том, что с 8:00 до 16:00 на ваших тарелках должна быть только здоровая пища.

Основные противопоказания

Люди с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта или психическими расстройствами питания (анорексия, булимия), беременные и кормящие женщины не должны практиковать голодание. Это возможно только с разрешения врача.

Интервальное голодание нуждается в дисциплине, чтобы научиться есть в определенное время, а не тогда, когда вдруг захочется съесть что-нибудь.

Нельзя употреблять калорийные продукты во время периодов еды и ожидать, что вы сможете контролировать свой вес и укрепить здоровье.

Во время голодания можно пить воду, кофе и другие бескалорийные напитки, что может снизить чувство голода.