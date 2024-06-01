Диетолог назвала 6 факторов, от которых зависит скорость похудения

Скорость потери веса зависит от многих факторов, многие из которых могут быть вне вашего контроля. Диетолог назвала факторы, которые могут препятствовать похудению.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Соотношение жира к мышцам играет значительную роль в способности похудеть. Женщины, как правило, имеют большее соотношение жира к мышцам, чем мужчины, что влияет на более низкий показатель базального метаболического уровня (RMR).
Это означает, что женщины сжигают на 5-10% меньше калорий в покое, чем мужчины, поэтому мужчины обычно похудеют быстрее при соблюдении диет с одинаковой калорийностью.
3 возраст происходит изменение состава тела: возрастает жировая масса, а мышечная уменьшается, что приводит к снижению RMR.
Диетолог отметила, что для взрослых старше 70 лет RMR может быть на 20-25% ниже по сравнению с молодыми людьми. Это затрудняет потерю веса в старшем возрасте.
Начальная масса и состав тела влияют индивидуально на темпы похудения.
Различные абсолютные потери веса могут соответствовать одной и той же относительной потере веса у разных людей.
Потеря веса - это комплексный процесс.
Для похудения необходим отрицательный баланс калорий. Больший дефицит калорий приводит к более быстрой потере веса.
Диетолог навела пример, что потребление на 500 калорий меньше в день в течение 8 недель обычно приводит к большей потере веса, чем уменьшение на 200 калорий.
Качество сна оказывает значительное влияние на потерю веса. Хроническое недосыпание может увеличить аппетит и побуждать к выбору высококалорийных продуктов, осложняя похудение.
На скорость похудения могут также влиять лекарства, медицинские состояния, семейная история, гены и диеты.
Понимание этих факторов важно для разработки эффективного плана похудения.
Многие думают, что это помогает сбросить вес, а на самом деле наносит очень большой вред организму в целом. Пропуская один или два приема пищи, вы приводите к тому, что затем съедаете большие по размеру порции.
А большая порция пищи за раз - это всегда вред для организма. Так что, пропуск обеда или ужина - неправильная стратегия. Она не приводит к тому, что вы меньше потребляете. Все же оптимально не три основных приема пищи в день, а четыре-пять понемногу.
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