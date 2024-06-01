Диетолог назвала 6 факторов, от которых зависит скорость похудения

От чего зависит скорость похудения

Пол

Соотношение жира к мышцам играет значительную роль в способности похудеть. Женщины, как правило, имеют большее соотношение жира к мышцам, чем мужчины, что влияет на более низкий показатель базального метаболического уровня (RMR).

Это означает, что женщины сжигают на 5-10% меньше калорий в покое, чем мужчины, поэтому мужчины обычно похудеют быстрее при соблюдении диет с одинаковой калорийностью.

Возраст

3 возраст происходит изменение состава тела: возрастает жировая масса, а мышечная уменьшается, что приводит к снижению RMR.

Диетолог отметила, что для взрослых старше 70 лет RMR может быть на 20-25% ниже по сравнению с молодыми людьми. Это затрудняет потерю веса в старшем возрасте.

Отправная точка

Начальная масса и состав тела влияют индивидуально на темпы похудения.

Различные абсолютные потери веса могут соответствовать одной и той же относительной потере веса у разных людей.

Потеря веса - это комплексный процесс.

Дефицит калорий

Для похудения необходим отрицательный баланс калорий. Больший дефицит калорий приводит к более быстрой потере веса.

Диетолог навела пример, что потребление на 500 калорий меньше в день в течение 8 недель обычно приводит к большей потере веса, чем уменьшение на 200 калорий.

Сон

Качество сна оказывает значительное влияние на потерю веса. Хроническое недосыпание может увеличить аппетит и побуждать к выбору высококалорийных продуктов, осложняя похудение.

Другие факторы

На скорость похудения могут также влиять лекарства, медицинские состояния, семейная история, гены и диеты.

Понимание этих факторов важно для разработки эффективного плана похудения.

Почему нельзя пропускать прием пищи

Многие думают, что это помогает сбросить вес, а на самом деле наносит очень большой вред организму в целом. Пропуская один или два приема пищи, вы приводите к тому, что затем съедаете большие по размеру порции.

А большая порция пищи за раз - это всегда вред для организма. Так что, пропуск обеда или ужина - неправильная стратегия. Она не приводит к тому, что вы меньше потребляете. Все же оптимально не три основных приема пищи в день, а четыре-пять понемногу.