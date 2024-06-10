Диетолог назвала 5 базовых правил, которые помогут быстро похудеть

Почему сон важен при похудении

По словам эксперта, есть 5 базовых правил со сном для худеющих:

ложитесь спать до 23:00

спите в прохладной проветренной комнате

засыпайте в тишине и темноте

спите 7-8 час

после пробуждения пейте чистую воду

Важно помнить, что сон - это не роскошь, а база здоровья. Поэтому недостаточное его количество способствует не только набору веса, но и целому ряду проблем в организме.

Ранний сон предотвращает ночные перекусы

Ложась спать вовремя, вы избегаете возможности потреблять лишние калории в виде ночных перекусов.

Откладывание сна на позднюю ночь создает больше времени для еды, особенно если с момента ужина прошло много часов.

Кроме того, при дефиците сна человек выбирает для перекусов менее питательные и полезные варианты. Ведь недостаток сна может усугублять аппетит и тягу к высококалорийной, жирной пище.

К тому же еда перед сном ухудшает качество сна. Поэтому лучше ограничить потребление пищи за 2-3 часа до сна.

Однако, если вы проголодались, подумайте о белковом перекусе (например, йогурт или домашний сыр).

Влияние сна на здоровье

Сон и физическая активность

Не менее важный аспект - уменьшение физической активности. Усталость и снижение уровня энергии от недостатка сна могут снизить мотивацию к физической активности.

Меньшая активность не только уменьшает количество сжигаемых калорий, но и может повлиять на общее состояние здоровья.

Сон и психическое здоровье

Сон относится к базовым потребностям человека, таким же как потребность есть и спать, и влияет как на физическое, так и психическое его состояния.

Существуют различные факторы, которые могут повлиять на проблемы нарушения сна, в частности дистресс, изменения в температуре или звуках в комнате, и, конечно, тревога, связанная с войной.

Нарушения психического здоровья могут оказать негативное влияние на сон. В частности, тревога может повлечь за собой ускоренность мыслей, что затрудняет засыпание.

Депрессия может привести к чрезмерному сну, а посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может сопровождаться ночными ужасами.

Для того чтобы улучшить сон, необходимо следовать следующим советам: