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Диетолог назвала 5 базовых правил, которые помогут быстро похудеть

Понедельник 10 июня 2024 16:03
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Диетолог назвала 5 базовых правил, которые помогут быстро похудеть Как сон помогает при похудении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Галина Сеник

Сон так же важен для похудения, как и диета и физические упражнения. Если вы пытаетесь похудеть, то недосыпание может свести на нет все усилия.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как сон помогает похудеть и что будет при недосыпе.

Почему сон важен при похудении

По словам эксперта, есть 5 базовых правил со сном для худеющих:

  • ложитесь спать до 23:00
  • спите в прохладной проветренной комнате
  • засыпайте в тишине и темноте
  • спите 7-8 час
  • после пробуждения пейте чистую воду

Важно помнить, что сон - это не роскошь, а база здоровья. Поэтому недостаточное его количество способствует не только набору веса, но и целому ряду проблем в организме.

Ранний сон предотвращает ночные перекусы

Ложась спать вовремя, вы избегаете возможности потреблять лишние калории в виде ночных перекусов.

Откладывание сна на позднюю ночь создает больше времени для еды, особенно если с момента ужина прошло много часов.

Кроме того, при дефиците сна человек выбирает для перекусов менее питательные и полезные варианты. Ведь недостаток сна может усугублять аппетит и тягу к высококалорийной, жирной пище.

К тому же еда перед сном ухудшает качество сна. Поэтому лучше ограничить потребление пищи за 2-3 часа до сна.

Однако, если вы проголодались, подумайте о белковом перекусе (например, йогурт или домашний сыр).

Влияние сна на здоровье

Сон и физическая активность

Не менее важный аспект - уменьшение физической активности. Усталость и снижение уровня энергии от недостатка сна могут снизить мотивацию к физической активности.

Меньшая активность не только уменьшает количество сжигаемых калорий, но и может повлиять на общее состояние здоровья.

Сон и психическое здоровье

Сон относится к базовым потребностям человека, таким же как потребность есть и спать, и влияет как на физическое, так и психическое его состояния.

Существуют различные факторы, которые могут повлиять на проблемы нарушения сна, в частности дистресс, изменения в температуре или звуках в комнате, и, конечно, тревога, связанная с войной.

Нарушения психического здоровья могут оказать негативное влияние на сон. В частности, тревога может повлечь за собой ускоренность мыслей, что затрудняет засыпание.

Депрессия может привести к чрезмерному сну, а посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может сопровождаться ночными ужасами.

Для того чтобы улучшить сон, необходимо следовать следующим советам:

  • создать соответствующую рутину перед сном, чтобы настроиться на засыпание
  • создать подходящую среду - темная тихая спальня, комфортное постельное и нательное белье
  • не превращать кровать в столовую или рабочее место
  • пытаться засыпать и просыпаться в то же время
  • физическая активность важна, но важно не заниматься тяжелыми физическими упражнениями непосредственно перед сном
  • проветривать комнату перед сном

Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.

Также мы писали, какие продукты нельзя есть вечером, чтобы не снились ужасы.

При написании использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога и диетолога Галины Сеник и сайт Центра общественного здоровья.

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