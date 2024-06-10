Диетолог назвала 5 базовых правил, которые помогут быстро похудеть
Сон так же важен для похудения, как и диета и физические упражнения. Если вы пытаетесь похудеть, то недосыпание может свести на нет все усилия.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как сон помогает похудеть и что будет при недосыпе.
Почему сон важен при похудении
По словам эксперта, есть 5 базовых правил со сном для худеющих:
- ложитесь спать до 23:00
- спите в прохладной проветренной комнате
- засыпайте в тишине и темноте
- спите 7-8 час
- после пробуждения пейте чистую воду
Важно помнить, что сон - это не роскошь, а база здоровья. Поэтому недостаточное его количество способствует не только набору веса, но и целому ряду проблем в организме.
Ранний сон предотвращает ночные перекусы
Ложась спать вовремя, вы избегаете возможности потреблять лишние калории в виде ночных перекусов.
Откладывание сна на позднюю ночь создает больше времени для еды, особенно если с момента ужина прошло много часов.
Кроме того, при дефиците сна человек выбирает для перекусов менее питательные и полезные варианты. Ведь недостаток сна может усугублять аппетит и тягу к высококалорийной, жирной пище.
К тому же еда перед сном ухудшает качество сна. Поэтому лучше ограничить потребление пищи за 2-3 часа до сна.
Однако, если вы проголодались, подумайте о белковом перекусе (например, йогурт или домашний сыр).
Влияние сна на здоровье
Сон и физическая активность
Не менее важный аспект - уменьшение физической активности. Усталость и снижение уровня энергии от недостатка сна могут снизить мотивацию к физической активности.
Меньшая активность не только уменьшает количество сжигаемых калорий, но и может повлиять на общее состояние здоровья.
Сон и психическое здоровье
Сон относится к базовым потребностям человека, таким же как потребность есть и спать, и влияет как на физическое, так и психическое его состояния.
Существуют различные факторы, которые могут повлиять на проблемы нарушения сна, в частности дистресс, изменения в температуре или звуках в комнате, и, конечно, тревога, связанная с войной.
Нарушения психического здоровья могут оказать негативное влияние на сон. В частности, тревога может повлечь за собой ускоренность мыслей, что затрудняет засыпание.
Депрессия может привести к чрезмерному сну, а посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может сопровождаться ночными ужасами.
Для того чтобы улучшить сон, необходимо следовать следующим советам:
- создать соответствующую рутину перед сном, чтобы настроиться на засыпание
- создать подходящую среду - темная тихая спальня, комфортное постельное и нательное белье
- не превращать кровать в столовую или рабочее место
- пытаться засыпать и просыпаться в то же время
- физическая активность важна, но важно не заниматься тяжелыми физическими упражнениями непосредственно перед сном
- проветривать комнату перед сном
Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.
Также мы писали, какие продукты нельзя есть вечером, чтобы не снились ужасы.
При написании использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога и диетолога Галины Сеник и сайт Центра общественного здоровья.