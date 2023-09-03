Диетолог назвала 5 лучших вариантов для завтрака, которые не вредят фигуре

Завтраки должны заряжать энергией хотя бы до обеда. При этом важно, чтобы они были быстрыми и простыми в приготовлении, потому что мало кому хочется утром тратить много времени на кухне.
О 5 лучших вариантах для завтрака пишет диетолог Наталья Кондратюк в Instagram.
"Завтрак должен быть сытный и сбалансированный. Его основа - это белки и жиры. Белки важны, потому что мы с самого утра должны обеспечить "стройматериал" нашим ферментам и гормонам, часть из них по химструктуре - белки, и им нужны новые "кирпичики", - объясняет эксперт.
Она добавляет, если есть достаточно белка с утра, то организм будет работать качественно, а метаболизм будет на пике активности.
"Еще белки дают сытость, чтобы мысли о еде вас не посещали до обеда", - добавляет Кондратюк.
Полноценный завтрак должен содержать и жиры. Они стимулируют образование желчи, провоцируют сокращение желчного пузыря и выброс желчи.
"Часть гормонов по структуре белки, а часть - жиры. Для них также нужны новые "кирпичики". Жиры, как и белки, дают нам длительную сытость до обеда - соответственно никаких подъедений-перееданий в течение дня не будет", - говорит диетолог.
Кондратюк называет пять лучших вариантов, которые стоит есть на завтрак.
"Все эти варианты завтраков - сбалансированные, содержат белки, жиры и углеводы. Они прекрасно насыщают организм и дают нашему телу энергию, поэтому вы не захотите бежать за очередным вредным перекусом через один-два часа и будете чувствовать себя в течение дня прекрасно", - говорит диетолог.
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