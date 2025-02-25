Диетолог назвала 5 самых полезных видов молока, которые стоит всегда покупать

В супермаркете есть десятки вариантов молока на любой вкус, включая растительное молоко и традиционное с разным содержанием жира. Диетолог назвала 5 самых полезных для здоровья видов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что делает молоко более или менее полезным

Покупая молоко, обратите внимание на неароматизированное без добавления сахара или загустителей.

Но кроме огромного количества вариантов, многие, казалось бы, полезные молочные продукты на самом деле могут содержать нежелательные ингредиенты, такие как консерванты и другие таинственные добавки.

Диетолог Эрин Дэвис рассказала, что выбор молока, которое лучше всего подходит для вас, будет зависеть от ваших предпочтений и личных потребностей в здоровье.

Если вы предпочитаете потребление белка или кальция и легко переносите молочные продукты, вариант коровьего молока может быть лучшим выбором. Коровье молоко естественно богато витаминами, минералами и белками.

Витамин D является питательным веществом, которое вы найдете как в растительном, так и в коровьем молоке благодаря своей пользе для всего организма.

Самые полезные виды молока

Овсяное молоко

Оно содержит больше углеводов, чем большинство других типов растительного молока, а также содержит бета-глюкан и пребиотическую клетчатку, которая помогает питать кишечные бактерии, замедляет пищеварение и улучшает общий уровень сахара в крови.

Вы также обязательно найдете в овсяном молоке другие полезные питательные вещества, такие как лигнаны - тип растительного соединения, а также витамины группы B, включая В12 и рибофлавин, которые в сочетании поддерживают энергетический обмен и здоровый иммунитет.

Миндальное молоко

Миндальное молоко является одним из самых распространенных вариантов растительного происхождения после овсяного благодаря своему нейтральному вкусу и кремовой текстуре. В несладком миндальном молоке мало углеводов и калорий.

Кроме того, миндальное молоко богато полезными для сердца ненасыщенными жирами и витамином Е, повышающим иммунитет, и рядом противовоспалительных фитонутриентов.

Молоко коров, травяного вскармливания

Молоко от коров, которых кормят травой, содержит омега-3 жирные кислоты, которые имеют много преимуществ для здоровья. Эти преимущества включают уменьшение воспаления, уровня холестерина и даже измерения артериального давления.

Соевое молоко

Такое молоко не только больше всего похоже на коровье по аминокислотному профилю (содержит все девять незаменимых аминокислот, что обеспечивает полноценный белок), но также имеет самый приятный вкус.

Конопляное молоко

Это еще одно молоко, которое содержит все девять незаменимых аминокислот. Оно также содержит жирные кислоты омега-3 и менее калорийное, что делает его отличным вариантом для тех, кто следит за своим весом.

Кроме того, конопля может похвастаться значительным количеством витамина Е, кальция, железа, цинка, магния, калия и фосфора.

Что должно быть в составе полезного молока

Чтобы с уверенностью определить полезность молока, опирайтесь на следующие рекомендации: