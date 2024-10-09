Диетолог назвала 4 "здоровых" продукта, которые останавливают потерю веса

Сбалансированная диета является ключевой частью похудения. Однако если переедать даже полезными продуктами, то вес будет стоять на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Эксперт рекомендует соблюдать порцию размером с большой палец для вышеупомянутых продуктов и ограничить оливковое масло до 1-2 столовых ложек за один прием пищи.
Перекусы продуктами, имеющими очень высокое содержание жира, сахара и соли, могут вызвать еще большую тягу к еде и усилить нездоровое питание.
Вот какой еды следует избегать:
Важно знать, что такие продукты состоят из обработанных и ультраобработанных продуктов, не имеющих никакой пользы для организма.
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