Диетолог назвала 4 тревожных признака, которые являются предвестниками диабета

Тревожные признаки, указывающие на инсулинорезистентность

Людям, которые регулярно занимаются спортом и мало едят, но при этом не худеют, следует провериться на инсулинорезистентность. Вероятно, причина кроется в этом.

Следует насторожиться по поводу повышения риска появления инсулинорезистентности, а может и сахарного диабета 2 типа при следующих признаках.

Тревожные колокольчики:

окружность талии более 80 см у женщин и 94 см у мужчин ⁣⁣

наличие лишнего веса, при котором избыток жировой ткани откладывается преимущественно на животе и верхней части туловища - абдоминальное ожирение

появление большого количества папиллом на шее и других частях тела

потемнение кожи на локтях, под мышками.

⁣"Очень часто инсулинорезистентность идет в паре с повышенным холестерином, гипотериозом, синдромом поликистозных яичников, синдромом истощения надпочечников и тд. ⁣⁣Если у вас есть хотя бы один симптом - вам нужно проверить, нет ли у вас инсулинорезистентности, она является предвестником диабета типа 2", - объясняет Фус.

При этом диетолог отмечает, что с инсулинорезистентностью нетрудно избавиться от лишнего веса. Но всё нужно делать правильно, не всем подойдут стандартные диеты. Есть много нюансов, в которых нужно разобраться.

Для людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом 2-го типа ⁣⁣ подбирают сбалансированное питание, чтобы можно было контролировать вес ⁣.