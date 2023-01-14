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Диетолог назвала 4 тревожных признака, которые являются предвестниками диабета

Как распознать инсулинорезистентность (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Часто причиной того, что человек не может похудеть, становится инсулинорезистентность. Это состояние нарушает углеводный обмен и может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа.

О том, как можно распознать первые тревожные признаки, сигнализирующие об инсулинорезистентности, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице Facebook.

Тревожные признаки, указывающие на инсулинорезистентность

Людям, которые регулярно занимаются спортом и мало едят, но при этом не худеют, следует провериться на инсулинорезистентность. Вероятно, причина кроется в этом.

Следует насторожиться по поводу повышения риска появления инсулинорезистентности, а может и сахарного диабета 2 типа при следующих признаках.

Тревожные колокольчики:

  • окружность талии более 80 см у женщин и 94 см у мужчин ⁣⁣
  • наличие лишнего веса, при котором избыток жировой ткани откладывается преимущественно на животе и верхней части туловища - абдоминальное ожирение
  • появление большого количества папиллом на шее и других частях тела
  • потемнение кожи на локтях, под мышками.

⁣"Очень часто инсулинорезистентность идет в паре с повышенным холестерином, гипотериозом, синдромом поликистозных яичников, синдромом истощения надпочечников и тд. ⁣⁣Если у вас есть хотя бы один симптом - вам нужно проверить, нет ли у вас инсулинорезистентности, она является предвестником диабета типа 2", - объясняет Фус.

При этом диетолог отмечает, что с инсулинорезистентностью нетрудно избавиться от лишнего веса. Но всё нужно делать правильно, не всем подойдут стандартные диеты. Есть много нюансов, в которых нужно разобраться.

Для людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом 2-го типа ⁣⁣ подбирают сбалансированное питание, чтобы можно было контролировать вес ⁣.

Недавно мы рассказывали о том, как можно в домашних условиях определить кислотность желудка.

Читайте также о том, какие 10 ошибок мешают Вам похудеть.

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